В Афганистане заявили о невозможности военного присутствия США

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что американская сторона пытается вернуть авиабазу «Баграм» в Афганистане, пишет 360.ru. Объект стратегически расположен рядом с Китаем.

Как отметил Джалали, народ никогда не мирился с иностранным военным присутствием в Афганистане, «этот вопрос отражен в Дохийском соглашении». По словам дипломата, Кабул и Вашингтон могут поддерживать политические и экономические отношения, основанные на взаимном уважении и общих интересах, но без наличия у США военной базы на территории Афганистана.

