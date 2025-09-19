В Афганистане заявили о невозможности военного присутствия США
Военное присутствие США в Афганистане невозможно. Об этом заявил официальный представитель МИД республики, советник главы ведомства Закир Джалали, передает портал Tolo news.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что американская сторона пытается вернуть авиабазу «Баграм» в Афганистане, пишет 360.ru. Объект стратегически расположен рядом с Китаем.
Как отметил Джалали, народ никогда не мирился с иностранным военным присутствием в Афганистане, «этот вопрос отражен в Дохийском соглашении». По словам дипломата, Кабул и Вашингтон могут поддерживать политические и экономические отношения, основанные на взаимном уважении и общих интересах, но без наличия у США военной базы на территории Афганистана.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Афганистане заявили о невозможности военного присутствия США
- В Польше рассказали об обнаружении, предположительно, обломков ракеты
- Имя «для красоты»: Россияне перенесут «на ногах» штамм COVID-19 «Нимбус»
- Сбор мазута у берегов Анапы полностью завершен
- СМИ: Трамп остановил военную помощь Тайваню на $400 млн
- В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
- Роскомнадзор будет получать до 15 млрд рублей в год со сбора за рекламу в Сети
- При атаках украинских БПЛА в Белгородской области пострадали два человека
- В ISU высказались о возможности участия российских фигуристов в турнирах
- Депутат Делягин поспорил с Силуановым о «разгильдяях» в экономике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru