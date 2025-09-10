Трамп и его «друзья»: Чем ответит Катар на «трусливый» удар Израиля
Катар заявил, что оставляет за собой право на ответ Израилю после атаки. При этом политологи ждут только дипломатических последствий и не верят в непричастность США к ударам.
Накануне Израиль нанес удар по штабу руководства ХАМАС в Дохе, операция получила название «Пик огня». Израильские СМИ сообщают, что главной целью атаки был лидер группировки Халиль аль-Хайя. Источники Reuters утверждают, что он выжил, при этом погиб его сын, а также несколько членов движения.
Мировое сообщество осудило действия Израиля, указав на грубое нарушение суверенитета Катара. Примечательно, что действия заранее не были согласованы с США.
Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что его страна оставляет за собой право ответить на израильские удары по Дохе.
По словам премьера, атаки Израиля против катарской столицы можно расценивать исключительно как «государственный терроризм». Он отметил, что регион находится на переломном этапе, когда необходимо дать отпор «варварскому поведению». Доха уже связалась с рядом союзных стран и готовит ответные шаги.
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ АТАКИ
По официальным данным, для ударов по Дохе Израиль использовал около 15 самолетов и сбросил более 10 боеприпасов.
Израиль решил устранить руководство ХАМАС после теракта в Иерусалиме, считает свои действия оправданными. Об этом заявили в офисе главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Утром 8 сентября в рейсовый автобус в Иерусалиме вошли двое мужчин и открыли стрельбу по пассажирам. Группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за теракт.
После этого «объяснения» генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что атака Израиля стала грубым нарушением суверенитета Катара.
Турция, Саудовская Аравия, Куба, Палестина, ОАЭ первыми осудили удары по Катару, назвав это «трусливым нападением».
Катар же заявил, что приостанавливает свои посреднические усилия по сделке между ХАМАС и Израилем. Все договоренности были аннулированы.
Политологи уверены, что теперь переговорный процесс будет приостановлен на неопределенный срок, что создаст дополнительное напряжение в регионе.
Доха долгие годы служит ключевой площадкой для переговоров между Израилем, ХАМАС и посредниками из США и Египта. Израиль нанес удары по «нейтральной территории», давая понять, что не намерен останавливаться в своей цели уничтожить ХАМАС.
Военкор Юрий Котенок назвал событие «знаковым», так как США гарантировали Катару, что израильских ударов по его территории не будет.
ТРАМП И ПРИСКОРБНЫЙ СЛУЧАЙ
Сразу после удара израильские СМИ сообщили, что Израиль якобы заранее предупредил США об ударе, а Вашингтон «дал зеленый свет», согласовав операцию. При этом в Белом доме сразу же опровергли эти заявления.
Израиль уведомил США об ударе только в момент запуска ракет. Израиль не координировал удар с американской стороной. Об этом сообщила корреспондент телеканала CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс.
А американский лидер Дональд Трамп поручил спецпосланнику Стиву Уиткоффу проинформировать власти Катара о предстоящей израильской атаке, «что и было сделано», сообщили в Белом доме.
Сам Трамп выступил с заявлением об атаке позднее.
«Я считаю Катар сильным союзником и другом США и очень не рад тому, куда был нанесен удар. Я считаю, что этот прискорбный случай может стать возможностью для достижения мира», - написал он в Truth Social.
В Белом доме подчеркнули, что ликвидация движения ХАМАС – это достойная цель, но Вашингтон осуждает удары по суверенной территории Катара.
Позднее сообщалось, что глава Белого дома по телефону обсудил с Нетаньяху сложившуюся ситуацию. Трамп заверил, что удары не повторятся.
При этом научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня заявил НСН, что США не могли не знать об ударе.
«Удар был согласован: Израиль предупредил США. Кстати говоря, прецедент создал Иран во время 12-дневной войны минувшим летом. Заранее предупредив обе стороны, Иран тогда нанес удар по военному объекту США. Надо учитывать, что без одобрения США ни Израиль, ни Иран не стали бы наносить удары по Катару, так как там находится база Аль-Удейд — крупнейшая военная база Соединенных Штатов в этом районе», — отметил Останин-Головня.
ОТВЕТНЫЙ УДАР
Если руководство Израиля считает, что надо ударить по цели на территории другого государства, то оно бьет, Израиль не считается ни с какими демаркационными линиями, сказал Останин-Головня.
«Можно вспомнить буквально намедни удар по военному объекту на территории Сирии, где строилась турецкая военная база. Также можно вспомнить регулярные удары Израиля по Йемену. Израиль продолжает придерживаться своей логики, нанеся удар по резиденции политбюро ХАМАС в Дохе. Это соответствует его тактическим и стратегическим задачам относительно конфликта вокруг Газы. Сейчас Израилю не нужны никакие дипломатические треки, ему нужно в установленные сроки оккупировать Газу. А если и говорить с Палестиной, то без ХАМАС», - добавил он.
По его словам, у Катара нет никаких возможностей для ответа на израильский удар по Дохе вооруженной силой, максимум, чего можно ожидать — дипломатических последствий.
«У самого Катара нет никаких возможностей для ответа вооруженной силой, у него слишком мало территорий, в несколько раз меньше, чем у Израиля. По сути, основным гарантом безопасности выступают Соединенные Штаты. Максимум, что может быть — дипломатические последствия», - заключил он.
Ранее экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что война в секторе Газа будет остановлена, если ХАМАС вернёт всех заложников.
