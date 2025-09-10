Военкор Юрий Котенок назвал событие «знаковым», так как США гарантировали Катару, что израильских ударов по его территории не будет.

ТРАМП И ПРИСКОРБНЫЙ СЛУЧАЙ

Сразу после удара израильские СМИ сообщили, что Израиль якобы заранее предупредил США об ударе, а Вашингтон «дал зеленый свет», согласовав операцию. При этом в Белом доме сразу же опровергли эти заявления.

Израиль уведомил США об ударе только в момент запуска ракет. Израиль не координировал удар с американской стороной. Об этом сообщила корреспондент телеканала CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс.

А американский лидер Дональд Трамп поручил спецпосланнику Стиву Уиткоффу проинформировать власти Катара о предстоящей израильской атаке, «что и было сделано», сообщили в Белом доме.

Сам Трамп выступил с заявлением об атаке позднее.

«Я считаю Катар сильным союзником и другом США и очень не рад тому, куда был нанесен удар. Я считаю, что этот прискорбный случай может стать возможностью для достижения мира», - написал он в Truth Social.

В Белом доме подчеркнули, что ликвидация движения ХАМАС – это достойная цель, но Вашингтон осуждает удары по суверенной территории Катара.

Позднее сообщалось, что глава Белого дома по телефону обсудил с Нетаньяху сложившуюся ситуацию. Трамп заверил, что удары не повторятся.

При этом научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня заявил НСН, что США не могли не знать об ударе.

«Удар был согласован: Израиль предупредил США. Кстати говоря, прецедент создал Иран во время 12-дневной войны минувшим летом. Заранее предупредив обе стороны, Иран тогда нанес удар по военному объекту США. Надо учитывать, что без одобрения США ни Израиль, ни Иран не стали бы наносить удары по Катару, так как там находится база Аль-Удейд — крупнейшая военная база Соединенных Штатов в этом районе», — отметил Останин-Головня.

ОТВЕТНЫЙ УДАР

Если руководство Израиля считает, что надо ударить по цели на территории другого государства, то оно бьет, Израиль не считается ни с какими демаркационными линиями, сказал Останин-Головня.

«Можно вспомнить буквально намедни удар по военному объекту на территории Сирии, где строилась турецкая военная база. Также можно вспомнить регулярные удары Израиля по Йемену. Израиль продолжает придерживаться своей логики, нанеся удар по резиденции политбюро ХАМАС в Дохе. Это соответствует его тактическим и стратегическим задачам относительно конфликта вокруг Газы. Сейчас Израилю не нужны никакие дипломатические треки, ему нужно в установленные сроки оккупировать Газу. А если и говорить с Палестиной, то без ХАМАС», - добавил он.

По его словам, у Катара нет никаких возможностей для ответа на израильский удар по Дохе вооруженной силой, максимум, чего можно ожидать — дипломатических последствий.