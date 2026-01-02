Минобороны: ПВО сбили 5 беспилотников ВСУ
2 января 202616:10
2 января российские силы ПВО за несколько часов ликвидировали пять украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве отметили, что это произошло в период с 9:00 утра до 13:00 часов по московскому времени. По данным источника, по два дрона удалось сбить над Нижегородской областью и Московским регионом, а также еще один — над Белгородским.
Ранее в Минобороны рассказали, что минувшей ночью ПВО уничтожили 64 дрона ВСУ над Россией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
