Минобороны: ПВО сбили 5 беспилотников ВСУ

2 января российские силы ПВО за несколько часов ликвидировали пять украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В Тульской области из-за атаки БПЛА ВСУ были повреждены многоэтажки

В ведомстве отметили, что это произошло в период с 9:00 утра до 13:00 часов по московскому времени. По данным источника, по два дрона удалось сбить над Нижегородской областью и Московским регионом, а также еще один — над Белгородским.

Ранее в Минобороны рассказали, что минувшей ночью ПВО уничтожили 64 дрона ВСУ над Россией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

