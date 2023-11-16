«Возить нечего»: В отрасли рассказали, как объедут закрытые границы с Финляндией

Власти Финляндии приняли решение закрыть с 18 ноября четыре пограничных пункта на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» с финской стороны, которые соответствуют погранпереходам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» со стороны России. Финская таможня заявила, что грузовой трафик между Финляндией и Россией практически остановится. Властопуло назвал это решение больше политическим, чем практическим.

«Внешняя торговля с Финляндией столкнулась с серьезными вызовами после начала спецоперации. Торговый поток попал под санкции, Финляндия выступала также крупнейшим транзитом для товаров, которые поступали в Россию из Юго-Восточной Азии посредством контейнерных перевозок. Крупнейшие перевозочные компании прекратили заход своих судов в порты России и перестали отправлять грузы в своих контейнерах на Россию. С марта 2022 года торговый поток с Финляндией регрессировал серьезными темпами. На текущий момент поток грузов незначительный, поэтому в Хельсинки и пошли на такие меры. Это больше политическое решение, чем практическое, потому что останавливать нечего, не так много грузов», - отметил он.

Также Властопуло рассказал, как в России сегодня «объезжают» все ограничения стран. По его словам, товары, которые поступали через Финляндию, теперь будут отправляться через Белоруссию и страны Прибалтики.

«Несанкционные товары как ввозились, так и будут ввозиться, они продолжают идти из Европы. Они идут через Прибалтику и через Белоруссию. Если мы говорим про товары, которые попали под санкции, их поток через российскую таможню из ЕС давно иссяк. У нас есть альтернативные маршруты для поставок таких товаров, помогает Турция, некоторые страны Центральной Азии. Те товары, которые шли через Финляндию, они будут следовать через Прибалтику и Белоруссию», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва глубоко сожалеет, что в Хельсинки решили ограничить движение на границе с российской стороной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

