Финляндия приняла первые отрицательные решения по беженцам из России

Прохождение границы между РФ и Финляндией через пункт пропуска «Салла» в Мурманской области ожидают около 300 человек, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, иностранцы ждут несколько дней. Власти области обустроили пункты обогрева. Люди могут погреться, принять пищу или выпить горячего чая. Чибис считает, что вина за возникновение затора лежит на финской стороне.

Ранее глава правительства Финляндии Петтери Орло заявил, что Хельсинки провел переговоры с Москвой по ситуации на границе и беженцам из стран Африки и Ближнего Востока. По словам Орло, переговоры прошли безуспешно, прогресса между сторонами достигнуто не было, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



