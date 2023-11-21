В Карелии задержали 150 нелегальных мигрантов на пути в Финляндию
Более 150 иностранных граждан с просроченными российскими визами, которые двигались к российско-финляндской границе, задержали в Карелии за неделю. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Карелии Марину Кабатюк.
По ее словам, иностранные граждане были задержаны с 15 по 21 ноября. Кабатюк указала, что большая часть нелегалов была задержана после 18 ноября.
Отмечается, что все они сейчас находятся в местах принудительного пребывания граждан ОВД Карелии. Иностранным гражданам грозит штраф и принудительное выдворение за пределы России.
Ранее сообщалось, что финские пограничники применили газовые баллончики против группы мигрантов, прибывших к пограничному пункту Ниирала из России. Согласно данным, примерно 30 человек прибыли к погранпереходу пешком и на велосипеде и попытались пересечь границу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru