В Думе разгромили главу Чувашии после очередной выходки: Довел всех
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в эфире НСН намекнул, кто может занять место Михаила Игнатьева на посту главы Чувашии в случае его отставки.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев оказался в эпицентре очередного скандала. В интернете появилось видеозапись, на которой он передает новые служебные автомобили пожарным. При этом Игнатьев, судя по всему, решил «пошутить: он протянул руку, чтобы передать ключи сотруднику МЧС, но вдруг поднял ее вверх, заставив человека в погонах подпрыгнуть за ними.
Эта выходка вызвала шквал негодования в соцсетях. При этом еще не утих скандал вокруг недавнего высказывания Игнатьева, когда он призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть, а затем попытался оправдаться тем, что его слова «исказили».
Депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который с 1997 по 2000 годы работал в правительстве Чувашии, в эфире НСН заявил, что вопрос о смене руководства республики назрел уже давно. Тем более, что Игнатьев давно входит в топ губернаторов, которым грозит скорая отставка.
«За период его нахождения в качестве главы республики инвестиции в нее сократились более чем в два раза. Республика входит в десятку беднейших регионов России, здесь самые низкие доходы на душу населения в Приволжском федеральном округе. И такая беспросветность все больше одолевает над людьми, которые проживают в этом регионе. Конечно, чем быстрее произойдет смена руководства республики – тем лучше для нее», - сказал он.
Парламентарий добавил, что Игнатьев крайне неохотно идет на контакт с теми же депутатами Госдумы, которые представляют республику в Думе. Аксаков назвал Игнатьева крайне неудачным главой региона, при котором до половины населения Чувашии вынуждены работать за ее пределами.
«Никакого взаимодействия с главой республики. Причина в нем. Он не обращается к нам, наши попытки оказать содействия, провести мероприятия – воспринимались с его стороны, скорее, как вынужденное одолжение, а не возможность использовать это в интересах Чувашии. К сожалению, он оказался неудачным руководителем во главе республики. Естественно, эти выходки периодические, выходящие на первые страницы – они еще и образ создают негативный. Это не работает на повышение авторитета власти. А для того, чтобы у людей было нормальное настроение, вера, надежда, должно быть доверие. Без него люди вряд ли будут работать с энтузиазмом. А мы знаем, что значительная часть, до половины жителей республики работают за ее пределами», - добавил депутат.
Также в беседе с НСН Аксаков усомнился, что Кремль вернет в республику зампредседателя Совета Федерации Николая Федорова, который был президентом Чувашии с 1993 по 2010 год. По словам депутата, сам он хотел бы видеть на этом посту своего коллегу – другого депутата от Чувашии Олега Николаева.
«Мне бы хотелось, чтобы пришли свежие люди. Олег Николаев мне больше всех импонирует. Он быстро растет, знает чувашский язык отлично, вырос в деревне, в правительстве республики работал, хорошо знает вопросы бизнеса, у него строительное и экономическое образование. Среди всех депутатов Госдумы от Чувашии он быстрее всех начал набирать очки, он в лидерах по рейтингам среди депутатов. Такой стремительный карьерный рост связан с тем, что Олег учится. Очень важно, чтобы человек все время учился. Он жаждет, чтобы республика была другой», - заключил Аксаков.
Отметим, что накануне Олег Николаев был назначен руководителем думского комитета по делам национальностей.
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