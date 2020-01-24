В Думе разгромили главу Чувашии после очередной выходки: Довел всех

Парламентарий добавил, что Игнатьев крайне неохотно идет на контакт с теми же депутатами Госдумы, которые представляют республику в Думе. Аксаков назвал Игнатьева крайне неудачным главой региона, при котором до половины населения Чувашии вынуждены работать за ее пределами.

«Никакого взаимодействия с главой республики. Причина в нем. Он не обращается к нам, наши попытки оказать содействия, провести мероприятия – воспринимались с его стороны, скорее, как вынужденное одолжение, а не возможность использовать это в интересах Чувашии. К сожалению, он оказался неудачным руководителем во главе республики. Естественно, эти выходки периодические, выходящие на первые страницы – они еще и образ создают негативный. Это не работает на повышение авторитета власти. А для того, чтобы у людей было нормальное настроение, вера, надежда, должно быть доверие. Без него люди вряд ли будут работать с энтузиазмом. А мы знаем, что значительная часть, до половины жителей республики работают за ее пределами», - добавил депутат.

Также в беседе с НСН Аксаков усомнился, что Кремль вернет в республику зампредседателя Совета Федерации Николая Федорова, который был президентом Чувашии с 1993 по 2010 год. По словам депутата, сам он хотел бы видеть на этом посту своего коллегу – другого депутата от Чувашии Олега Николаева.

«Мне бы хотелось, чтобы пришли свежие люди. Олег Николаев мне больше всех импонирует. Он быстро растет, знает чувашский язык отлично, вырос в деревне, в правительстве республики работал, хорошо знает вопросы бизнеса, у него строительное и экономическое образование. Среди всех депутатов Госдумы от Чувашии он быстрее всех начал набирать очки, он в лидерах по рейтингам среди депутатов. Такой стремительный карьерный рост связан с тем, что Олег учится. Очень важно, чтобы человек все время учился. Он жаждет, чтобы республика была другой», - заключил Аксаков.

Отметим, что накануне Олег Николаев был назначен руководителем думского комитета по делам национальностей.

