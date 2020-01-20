Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов

20 января 202015:21

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев извинился за свое скандальное заявление, в котором он предложил «мочить» журналистов, критикующих власть.

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Ранее Игнатьев, поздравляя республиканских журналистов, в жесткой форме раскритиковал сотрудников СМИ, которые живут в России, но хвалят жизнь в Европе и США. По словам главы Чувашии, из-за них ситуация в стране становится «нестабильной».

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Игнатьев заявил, что таких журналистов надо «мочить», причем слово «мочить» прозвучало два раза, отмечает «Свободная пресса».

Впоследствии Михаил Игнатьев заявил, что смысл его речи был в ином, а его словам «исказили» и «переиначили».

«Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи», - сказал глава Чувашии. Игнатьев добавил, что он – человек с доброй душой, в связи с чем он попросил прощения у тех, кого задело слово «мочить».

Отметим, что ранее депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России», Евгений Ревенко призвал Игнатьева извиниться перед журналистским сообществом «двусмысленное высказывание», сообщает ОТР.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
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