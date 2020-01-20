Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов

Игнатьев заявил, что таких журналистов надо «мочить», причем слово «мочить» прозвучало два раза, отмечает «Свободная пресса».

Впоследствии Михаил Игнатьев заявил, что смысл его речи был в ином, а его словам «исказили» и «переиначили».

«Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи», - сказал глава Чувашии. Игнатьев добавил, что он – человек с доброй душой, в связи с чем он попросил прощения у тех, кого задело слово «мочить».

Отметим, что ранее депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России», Евгений Ревенко призвал Игнатьева извиниться перед журналистским сообществом «двусмысленное высказывание», сообщает ОТР.

