Названы губернаторы, которым грозит отставка

По мнению главы фонда Михаила Виноградова, самая шаткая позиция у губернатора Архангельской области. В этом регионе с апреля 2019 года проходят массовые митинги против строительства экотехнопарка «Шиес».

Что касается калужского губернатора Артамонова, то его прочат в Совет Федерации: соответствующая информация появилась еще в декабре.

Эксперты фонда полагают, что расстаться с должностью также могут губернаторы Краснодарского края, Костромской, Пензенской и Тамбовской областей.

