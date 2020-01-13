Названы губернаторы, которым грозит отставка
В связи с предстоящими в сентябре 2020 года прямыми выборами губернаторов в 16 регионах РФ несколько глав региона могут быть отправлены в отставку. Наиболее вероятными кандидатами на замену являются губернаторы Игорь Орлов (Архангельская область), Михаил Игнатьев (Чувашия), Владимир Илюхин (Камчатский край) и Анатолий Артамонов (Калужская область), сообщает Ura.ru со ссылкой на исследование фонда «Петербургская политика».
По мнению главы фонда Михаила Виноградова, самая шаткая позиция у губернатора Архангельской области. В этом регионе с апреля 2019 года проходят массовые митинги против строительства экотехнопарка «Шиес».
Что касается калужского губернатора Артамонова, то его прочат в Совет Федерации: соответствующая информация появилась еще в декабре.
Эксперты фонда полагают, что расстаться с должностью также могут губернаторы Краснодарского края, Костромской, Пензенской и Тамбовской областей.
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