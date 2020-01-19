Сванидзе назвал «уголовщиной» призыв главы Чувашии «мочить» журналистов
Телеведущий, историк Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал о последствиях призыва главы Чувашии «мочить» неугодных журналистов.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Об этом сообщает «Правда ПФО».
По данным издания, глава региона, поздравляя чувашских журналистов с Днем печати, призвал обратить особое внимание на тех, кто «ни одной статьи не написал о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце». «С утрa до вечерa критикуют, всю ночь не спят — критикуют, сидят нa зaкaзaх, нa берегу договaривaются», — посетовал Игнатьев.
Телеведущий, историк Николай Сванидзе в эфире НСН предостерег главу Чувашии Михаила Игнатьева от нарушения Уголовного кодекса РФ и негативных последствий, к которым может привести его призыв «мочить» журналистов.
«По-моему это уголовщина! Слово «мочить» - это жаргонизм. В русском языке он имеет вполне определенный смысл. Поэтому призыв Игнатьева может быть расценен психически неуравновешенными людьми либо людьми, которые пожелают ему угодить, как призыв к физическим расправам над журналистами! Это чревато очень серьезными последствиями. Я считаю, что здесь не только извиняться надо, чего, я думаю, не будет, если его (Михаила Игнатьева – прим. НСН) не заставят сверху, но и нести определенную ответственность этому человеку за свои слова», - считает журналист.
Российский телеведущий также предупредил главу республики о нарушении Конституции России в связи с его призывом к сотрудникам региональных изданий «мочить» коллег, которые критикуют власть.
«Кроме всего прочего, это, несомненно, антиконституционный призыв к введению жесточайшей политической цензуры. Хотя он (Михаил Игнатьев – прим. НСН) будет всячески уходить от этого, уползать, говорить, что не это имел ввиду!» - заявил Сванидзе.
Ранее журналист Максим Шевченко, который выдвигал свою версию убийства в ЦАР журналистам, в беседе с НСН заявил о несостоятельности выводов Следственного комитета. Шевченко отметил, что убийство совершено из-за «профессиональной деятельности» и является «политическим» преступлением.
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