Не так поняли. Напугал ли журналистов «добрый» глава Чувашии?

Михаил Игнатьев принес извинения за фразу, которая прозвучала в его субботнем выступлении в Чебоксарах. На мероприятии по случаю Дня печати Игнатьев, как сообщалось ранее, заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию и начинают писать, цитата по РБК, «лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят», - сказал Игнатьев. Позже в пресс-службе главы республики пояснили, что его фраза означала призыв к раскрытию сведений о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив, а под словом «мочить» Игнатьев имел в виду «раскрывать подноготную». «Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили», - говорится в сегодняшнем заявлении Игнатьева. У тех, чьи чувства были задеты словом «мочить», губернатор попросил прощения, назвав себя «человеком с доброй душой».

«Между прочим, Вы меня не так поняли!» – оправдывался перед Иоанном Грозным режиссер Якин в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

«Да как же тебя понять, кoли ты ничего не говоришь?» – потешался над ним царь.

«Языками не владею, ваше благородие», - лепетал Якин.

В случае с лицами, наделенными полномочиями руководства целым регионом, в наши дни хотелось бы видеть навыки владения хотя бы родным языком в степени, не допускающей двойного толкования их речей, - следует из заявления заместителя секретаря генсовета «Единой России», депутата Госдумы Евгения Ревенко, опубликованного накануне. Игнатьев должен «как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом», - отмечал Ревенко. Намек был понят.

Между тем, реплика с призывом «мочить» журналистов может иметь куда более серьезные последствия, и одними извинениями ее автор обойтись не должен, - заявил в эфире НСН публицист, член СПЧ Николай Сванидзе.

«По-моему, это уголовщина! Слово «мочить» - это жаргонизм. В русском языке он имеет вполне определенный смысл. Поэтому призыв Игнатьева может быть расценен психически неуравновешенными людьми либо людьми, которые пожелают ему угодить, как призыв к физическим расправам над журналистами! Это чревато очень серьезными последствиями. Я считаю, что здесь не только извиняться надо, но и нести определенную ответственность этому человеку за свои слова».

«Кроме всего прочего, это, несомненно, антиконституционный призыв к введению жесточайшей политической цензуры», - указал собеседник НСН.

И все-таки хорошо, что есть интернет, как будто специально созданный для широчайшего распубликования любых чиновничьих фраз, поскольку, по выражению Петра Великого, «сим всякого дурость явлена будет».

