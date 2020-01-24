Глава Чувашии Игнатьев снова «отмочил»: теперь поиздевался над пожарным

Как напоминает НСН, ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев во время церемонии награждения обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Об этом сообщает «Правда ПФО». Поздравляя чувашских журналистов с Днем печати, он призвал обратить особое внимание на тех, кто «ни одной статьи не написал о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце», но при этом восхваляют образ жизни Европы и США, «Нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», — сказал Игнатьев.

Член Советa по прaвaм человекa при Президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод в эфире НСН заявил, что глава Чувашии Михаил Игнатьев потерял контроль над собой.

