Глава Чувашии Игнатьев снова «отмочил»: теперь поиздевался над пожарным
Глава Чувашии, «прославившийся» своим странным призывом к сотрудникам региональных изданий «мочить» журналистов, которые критикуют власть, вновь оказался в центре внимания. Накануне Михаил Игнатьев провёл смотр аварийно-спасательной техники и торжественно вручил ключи от новых пожарных автомобилей.
Однако, как сообщает Медиазона, во время церемонии глава Чувашии решил «подшутить» над пожарными. На кадрах с места событий видно, как Игнатьев протянул руку, чтобы передать ключи сотруднику МЧС, но вдруг поднял её вверх, заставив человека в погонах подпрыгнуть за ними.Пользователи социальных сетей незамедлительно отреагировали на «шутку» главы Чувашии. Большинство из них высказали мнение о том, то такое отношение к сотрудникам ведомства, ежедневно спасающих жизни людей, просто неприемлемо.
Как напоминает НСН, ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев во время церемонии награждения обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Об этом сообщает «Правда ПФО». Поздравляя чувашских журналистов с Днем печати, он призвал обратить особое внимание на тех, кто «ни одной статьи не написал о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце», но при этом восхваляют образ жизни Европы и США, «Нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», — сказал Игнатьев.
Член Советa по прaвaм человекa при Президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод в эфире НСН заявил, что глава Чувашии Михаил Игнатьев потерял контроль над собой.
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