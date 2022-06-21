Транзитный вопрос: Чем Россия ответит Литве на блокаду Калининграда

«Ответные меры могут быть самыми разнообразными, объем последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей», - сказал Алиханов в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор отметил, что предложения по ответным мерам Литве будут переданы федеральным властям уже на этой неделе. Он также выразил надежду, что Россия и Калининградская область, в частности, смогут добиться того, чтобы Евросоюз и Литва вернулись к выполнению своих международных обязательств и отменили ограничения на транзит.

«Если нет, ну, значит, они увидят последствия тех ответных мер, которые мы сможем принять», -подчеркнул Алиханов.