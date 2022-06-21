Транзитный вопрос: Чем Россия ответит Литве на блокаду Калининграда
Российские власти полным ходом прорабатывают ответные меры, между тем в Литве уверяют, что ограничения не вводились и страна лишь «последовательно применяет санкции ЕС».
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 21 июня заявил, что Россия готовит ответ на ограничение Литвой транзита в Калининград.
«Ответные меры могут быть самыми разнообразными, объем последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей», - сказал Алиханов в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор отметил, что предложения по ответным мерам Литве будут переданы федеральным властям уже на этой неделе. Он также выразил надежду, что Россия и Калининградская область, в частности, смогут добиться того, чтобы Евросоюз и Литва вернулись к выполнению своих международных обязательств и отменили ограничения на транзит.
«Если нет, ну, значит, они увидят последствия тех ответных мер, которые мы сможем принять», -подчеркнул Алиханов.
Литва уведомила местные власти о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что запрет Литвы на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область — это проявление враждебности.
«Когда Россия произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», - сказала Захарова и подчеркнула, что провокации Литвы приведут к соответствующей реакции Москвы.
При этом депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что вопрос с запретом Литвы на транзит товаров в Калининград необходимо решать именно с помощью армии и флота.
«В полной блокаде мы пока не находимся, есть еще воздух и вода, можем морем возить, паромами. Есть определенные нюансы: в Калининград они приходят полными, а уходят пустыми. Многие товары уходят на импорт, а на большую землю не особенно. Поэтому паромы, грубо говоря, уходят босиком. Будем переналаживать. А вообще надо нормально решать вопрос с железной дорогой и не бить по хвостам, а предвидеть то, что будет еще хуже. В конце концов с литовцами никакой МИД ничего не решит – это смехотворно. Решит только армия, флот и вежливые люди», - сказал Колесник.
При этом в Литве и ЕС уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС». Как заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер, о запрете транзита или блокаде речи сейчас не идет и транзит несанкционных товаров якобы продолжается.
Между тем во вторник Минэкономразвития Калининградской области опубликовало полный перечень товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву. В частности, в него вошли технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, а также товары для использования в авиации или космической промышленности.
Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву пока продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
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