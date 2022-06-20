Россия поставила ультиматум Литве из-за транспортной блокады Калининграда
Временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД России, где её был заявилен решительный протест в связи с запретом грузового транзита в Калининград, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что провокационные меры литовской стороны в России расценивают как «открыто враждебные».
«Заявили, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объёме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», - подчеркнули в российском МИД.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь «для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия», сообщает «Свободная пресса».
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