Россия поставила ультиматум Литве из-за транспортной блокады Калининграда

Временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД России, где её был заявилен решительный протест в связи с запретом грузового транзита в Калининград, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что провокационные меры литовской стороны в России расценивают как «открыто враждебные».

«Заявили, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объёме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», - подчеркнули в российском МИД.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь «для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ЗапретМИД РФРоссияЛитваКалининградская Область
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