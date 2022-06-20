Россия поставила ультиматум Литве из-за транспортной блокады Калининграда

В сообщении говорится, что провокационные меры литовской стороны в России расценивают как «открыто враждебные».

«Заявили, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объёме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», - подчеркнули в российском МИД.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь «для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия», сообщает «Свободная пресса».