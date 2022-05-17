Правительство разрешило калининградцам транзит на личном транспорте через Литву

Правительство ослабило коронавирусные ограничения и вернуло возможность калининградцам ездить транзитом через Литву на личном автотранспорте. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничение было введено в марте 2020 года в начале пандемии коронавируса.

В документе отмечается, что ограничение снимается для жителей области, следующих в другую часть РФ или из одной части РФ в Калининградскую область. Для пересечения границы нужно предоставить документ, подтверждающий проживание в регионе.




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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Калининград
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