Правительство разрешило калининградцам транзит на личном транспорте через Литву
Правительство ослабило коронавирусные ограничения и вернуло возможность калининградцам ездить транзитом через Литву на личном автотранспорте. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ограничение было введено в марте 2020 года в начале пандемии коронавируса.
В документе отмечается, что ограничение снимается для жителей области, следующих в другую часть РФ или из одной части РФ в Калининградскую область. Для пересечения границы нужно предоставить документ, подтверждающий проживание в регионе.
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