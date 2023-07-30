Услышали даже ночью. Глава католической церкви манипулирует зерновой сделкой ради украинских прихожан

«Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», - сказал он.

По мнению российского политолога Сергея Маркова, призыв понтифика стал его ответом на выступление президента Владимира Путина после саммита «Россия-Африка» и обвинением Кремля в срыве зерновой сделки.



«А вчера поздно ночью Путин фактически обвинил католическую церковь в разгроме православной христианской церкви на Украине. Он заявил, что жестокие политические репрессии против православного христианства со стороны украинского репрессивного режима осуществляются в интересах католической церкви. И конечной целью разгрома православия является насильственное присоединение христиан на Украине к католической церкви.