Услышали даже ночью. Глава католической церкви манипулирует зерновой сделкой ради украинских прихожан
Призыв понтифика к Путину о возобновлении зерновой сделки является скрытым обвинением Москвы, считает российский политолог Сергей Марков.
Папа Римский Франциск выступил с заявлением о продлении зерновой сделки, сообщают СМИ.
«Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», - сказал он.
По мнению российского политолога Сергея Маркова, призыв понтифика стал его ответом на выступление президента Владимира Путина после саммита «Россия-Африка» и обвинением Кремля в срыве зерновой сделки.
«А вчера поздно ночью Путин фактически обвинил католическую церковь в разгроме православной христианской церкви на Украине. Он заявил, что жестокие политические репрессии против православного христианства со стороны украинского репрессивного режима осуществляются в интересах католической церкви. И конечной целью разгрома православия является насильственное присоединение христиан на Украине к католической церкви.
Римский престол услышал Путина даже ночью, и уже сегодня утром Папа Франциск по сути обвинил Путина в срыве зерновой сделки, которая на самом деле заблокирована США и Британией и ЕС», – написал в своем Telegram-канале Марков.
Великобритания на прошлой неделе заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совбеза по ситуации на Украине. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, британская сторона пытается не допустить к заседанию предложенных Москвой выступающих по теме преследований представителей Украинской православной церкви.
В результате Москва отказалась от выступления на заседании Совета безопасности Организации Объединённых Наций по вопросу о зерновой сделке в связи с недопуском туда своего докладчика. Об этом объявило постоянное представительство РФ при ООН.
Россия считает невозможным возврат к зерновой сделке, поскольку обязательства по отношению к Москве не выполняются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.
Россия 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке участия в зерновой сделке. В ходе саммита «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге президент РФ сообщил, что за полгода Москва направила странам континента 10 миллионов тонн зерна, передает «Радиоточка НСН».
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