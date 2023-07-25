В Кремле назвали невозможным возвращение к зерновой сделке
Россия считает невозможным возврат к зерновой сделке, поскольку обязательства по отношению к Москве не выполняются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.
По словам официального представителя Кремля, генсек ООН Антониу Гутерриш отправил Путину письмо, в котором пообещал выполнить российскую часть сделки. При этом, отметил Песков, фактически условия России не были выполнены.
Пресс-секретарь президента России добавил, что российский лидер готов согласиться на дальнейшее участие Москвы в инициативе, если ее требования будут исполнены.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что восстановление зерновой сделки без участия России невозможно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru