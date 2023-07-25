В Кремле назвали невозможным возвращение к зерновой сделке

По словам официального представителя Кремля, генсек ООН Антониу Гутерриш отправил Путину письмо, в котором пообещал выполнить российскую часть сделки. При этом, отметил Песков, фактически условия России не были выполнены.

Пресс-секретарь президента России добавил, что российский лидер готов согласиться на дальнейшее участие Москвы в инициативе, если ее требования будут исполнены.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что восстановление зерновой сделки без участия России невозможно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

