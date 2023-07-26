РФ отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке из-за недопуска докладчика
Российская сторона приняла решение отказаться от выступления на заседании Совета безопасности Организации Объединённых Наций по вопрос о зерновой сделке в связи с недопуском туда своего докладчика. Об этом объявило постоянное представительство РФ при ООН.
Ранее стало известно, что Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совбеза по ситуации на Украине. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, британская сторона пытается не допустить к заседанию предложенных Москвой выступающих по теме преследований представителей Украинской православной церкви.
Заседание Совбеза ООН проводится по запросу Киева. Как заявила постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд, предполагалось, в частности, обсудить последние удары по Одессе и её портовой инфраструктуре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru