На пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия - Африка» он подчеркнул, что странами Запада чинились препятствия для безвозмездной Африке российских удобрений.

«Мы сейчас встречались... с руководством Афросоюза, препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам», - указал российский лидер.

Ране Путин заявил, что забота западных стран об Африке - это всего лишь пустые разговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

