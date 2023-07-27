Путин: Запад препятствовал безвозмездной передаче российских удобрений в Африку
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не было выполнено ни одно из условий для вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, сообщает РИА Новости.
На пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия - Африка» он подчеркнул, что странами Запада чинились препятствия для безвозмездной Африке российских удобрений.
«Мы сейчас встречались... с руководством Афросоюза, препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам», - указал российский лидер.
Ране Путин заявил, что забота западных стран об Африке - это всего лишь пустые разговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru