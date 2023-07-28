WSJ: Путин отказался обсуждать с Эрдоганом возобновление зерновой сделки

По информации газеты, Путин отказался от любых переговоров по этому вопросу на уровне глав государств. Официальные лица Турции продолжают настаивать на возобновлении диалога по другим каналам.

Источник издания заявил, что Путин не отвечает на звонки от иностранных лидеров. В Анкаре такую ситуацию назвали «необычной».

Россия 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке участия в зерновой сделке. Эрдоган заявлял, что намерен обсудить вопрос с Путиным.

В ходе саммита «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге президент РФ сообщил, что за полгода Москва направила странам континента 10 миллионов тонн зерна, передает «Радиоточка НСН».

