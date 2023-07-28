WSJ: Путин отказался обсуждать с Эрдоганом возобновление зерновой сделки
Президент России Владимир Путин отказался от переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по зерновой сделке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
По информации газеты, Путин отказался от любых переговоров по этому вопросу на уровне глав государств. Официальные лица Турции продолжают настаивать на возобновлении диалога по другим каналам.
Источник издания заявил, что Путин не отвечает на звонки от иностранных лидеров. В Анкаре такую ситуацию назвали «необычной».
Россия 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке участия в зерновой сделке. Эрдоган заявлял, что намерен обсудить вопрос с Путиным.
В ходе саммита «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге президент РФ сообщил, что за полгода Москва направила странам континента 10 миллионов тонн зерна, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле осудили ракетный удар по Таганрогу
- ЦБ ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов
- Путин оценил итоги саммита «Россия - Африка»
- Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области
- WSJ: Путин отказался обсуждать с Эрдоганом возобновление зерновой сделки
- Минобороны ограничило судоходство в акватории Керченского пролива
- В МИД РФ пообещали жёсткий ответ на обстрел Таганрога
- План «Воздушная тревога» введён в Ростове-на-Дону
- ВЦИОМ: Путину доверяют 76,8 процентов россиян
- Человек погиб и несколько пострадали при разгуле стихии в Черкесске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru