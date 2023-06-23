США намерены склонить Индию, Бразилию и ЮАР принять мирный план Зеленского

Одной из тем на ней будет «формула мира на Украине», предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским.

Встречу планируется провести до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится с 11 по 12 июля.

Как отмечается, чтобы мирная формула Зеленского была более реальной, в неё допускается внесение существенных изменений.

«Работа с Киевом по этому вопросу уже начата», - сообщил один из источников.

Ранее в Белом доме заявили, что переговоры по Украине должны начинаться с плана Киева, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



