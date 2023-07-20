Foreign Policy: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией

Замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд может скоро посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников.

Президента ЮАР ждут на саммите в Петербурге

Отмечается, что Нуланд может отправиться в ЮАР в «ближайшие недели». По данным издания, американские политики хотят найти способы оказать давление на ЮАР.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Отмечалось, что решение было принято «по обоюдному согласию» сторон, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:РоссияЮАРСША

Горячие новости

Все новости

партнеры