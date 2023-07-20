Foreign Policy: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией
Замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд может скоро посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников.
Отмечается, что Нуланд может отправиться в ЮАР в «ближайшие недели». По данным издания, американские политики хотят найти способы оказать давление на ЮАР.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Отмечалось, что решение было принято «по обоюдному согласию» сторон, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru