Спасение для всех: Кинологи поддержали налоговый вычет за животных из приюта
Опыт поддержки владельцев животных, которые взяли питомцев из приюта, есть и за рубежом, — например, в Европе таким людям помогают сухими кормами, сказал НСН Владимир Уражевский.
Введение налогового вычета для тех, кто берет из приюта собак и кошек, поможет не только решить проблему бездомных животных, но и сделает общество более здоровым. Об этом НСН заявил кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.
В России предложили ввести налоговый вычет для тех, кто забирает брошенных кошек и собак. Компенсировать хотят расходы на корм, лекарства, вакцинацию, стерилизацию и чипирование, сообщило издание Baza в мессенджере «Макс». Отмечается, что максимальная сумма для расчета вычета может составить 50 тысяч рублей в год на одного питомца. Получать льготу можно будет в течение трех лет после оформления животного на нового хозяина. Чтобы вернуть деньги, понадобятся документы из приюта и чеки, подтверждающие расходы. Новые правила могут заработать с 1 января 2027 года. По словам Уражевского, такая инициатива поможет сократить количество бездомных животных.
«Это очень хорошая инициатива, пожалуй, первая хорошая инициатива за год, особенно на фоне того, как ранее бездомных животных предлагали усыплять, а тех, кто их кормит, привлекать к уголовной ответственности. Данная инициатива может помочь решить наболевший вопрос бездомных животных. Общество, которое хорошо относится к слабым — детям, пенсионерам, инвалидам, животным, считается здоровым обществом. У нас ко всем относятся хорошо, но в отношении животных существует большой пробел. Часто животных берут малоимущие люди, которые вынуждены считать деньги на еду и на коммунальные услуги. Кому-то питомец помогает спастись от одиночества, например, после потери близких», — сказал Уражевский.
По словам собеседника НСН, такая сумма станет достаточно весомым подспорьем для владельцев.
«На самом деле это достаточно большая сумма. То же чипирование, если покупать чипы оптом, стоит всего 100 рублей. Есть много ветеринарных клиник, которые готовы помогать, думаю, в данном случае это не так сложно. Отмечу, что похожий опыт есть в ряде европейских стран, где владельцам питомцев помогают сухими кормами. Вообще любая программа, преследующая подобную цель, приносит позитивный результат», — добавил он.
Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко заявила, что в России необходимо ужесточить требования к содержанию домашних животных, если речь о большом количестве питомцев, вне зависимости от того, находится ли заводчик в реестре или нет.
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