Введение налогового вычета для тех, кто берет из приюта собак и кошек, поможет не только решить проблему бездомных животных, но и сделает общество более здоровым. Об этом НСН заявил кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.

В России предложили ввести налоговый вычет для тех, кто забирает брошенных кошек и собак. Компенсировать хотят расходы на корм, лекарства, вакцинацию, стерилизацию и чипирование, сообщило издание Baza в мессенджере «Макс». Отмечается, что максимальная сумма для расчета вычета может составить 50 тысяч рублей в год на одного питомца. Получать льготу можно будет в течение трех лет после оформления животного на нового хозяина. Чтобы вернуть деньги, понадобятся документы из приюта и чеки, подтверждающие расходы. Новые правила могут заработать с 1 января 2027 года. По словам Уражевского, такая инициатива поможет сократить количество бездомных животных.

«Это очень хорошая инициатива, пожалуй, первая хорошая инициатива за год, особенно на фоне того, как ранее бездомных животных предлагали усыплять, а тех, кто их кормит, привлекать к уголовной ответственности. Данная инициатива может помочь решить наболевший вопрос бездомных животных. Общество, которое хорошо относится к слабым — детям, пенсионерам, инвалидам, животным, считается здоровым обществом. У нас ко всем относятся хорошо, но в отношении животных существует большой пробел. Часто животных берут малоимущие люди, которые вынуждены считать деньги на еду и на коммунальные услуги. Кому-то питомец помогает спастись от одиночества, например, после потери близких», — сказал Уражевский.