FT: Глава ЮАР использует саммит «Россия — Африка» для продвижения мирного плана
Президент ЮАР Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите «Россия-Африка» для продвижения мирного плана по Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на южноафриканских чиновников.
Отмечается, что Рамафоса хочет продвигать мирную инициативу, которая была представлена во время визитов в Киев и Москву в июне.
Ранее, в июне, российский президент Владимир Путин во время встречи с Сирилом Рамафосой заявил, что все основные аспекты проблемы, связанные с разрешением кризиса вокруг Украины, удалось обсудить в деталях. Тогда он поблагодарил президента ЮАР за приезд в РФ с «благородной миссией», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru