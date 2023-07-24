FT: Глава ЮАР использует саммит «Россия — Африка» для продвижения мирного плана

Президент ЮАР Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите «Россия-Африка» для продвижения мирного плана по Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на южноафриканских чиновников.

СМИ: власти ЮАР отказали Макрону в участии в саммите БРИКС

Отмечается, что Рамафоса хочет продвигать мирную инициативу, которая была представлена во время визитов в Киев и Москву в июне.

Ранее, в июне, российский президент Владимир Путин во время встречи с Сирилом Рамафосой заявил, что все основные аспекты проблемы, связанные с разрешением кризиса вокруг Украины, удалось обсудить в деталях. Тогда он поблагодарил президента ЮАР за приезд в РФ с «благородной миссией», сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЮАР

Горячие новости

Все новости

партнеры