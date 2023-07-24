FT: Глава ЮАР использует саммит «Россия — Африка» для продвижения мирного плана

Отмечается, что Рамафоса хочет продвигать мирную инициативу, которая была представлена во время визитов в Киев и Москву в июне.

Ранее, в июне, российский президент Владимир Путин во время встречи с Сирилом Рамафосой заявил, что все основные аспекты проблемы, связанные с разрешением кризиса вокруг Украины, удалось обсудить в деталях. Тогда он поблагодарил президента ЮАР за приезд в РФ с «благородной миссией», сообщает «Радиоточка НСН».

