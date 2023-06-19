В ООН приветствуют африканскую инициативу по Украине

При этом Евросоюз не поддержит мирный план африканских лидеров по урегулированию российско-украинского конфликта, если он будет предполагать его замораживание. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Для обсуждения мирного плана Африки лидер делегации африканских стран, президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в пятницу, 16 июня, в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. В субботу он направится в Санкт-Петербург, чтобы обсудить свою инициативу с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сказал, что любые наборы идей для завершения конфликта поддерживаются Путиным, передает «Радиоточка НСН».

