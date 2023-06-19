В ООН приветствуют африканскую инициативу по Украине
ООН приветствует усилия африканских стран, нацеленные на снижение напряженности между Россией и Украиной, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Он отметил, что будет изучен вопрос, какого прогресса можно достичь в рамках африканской инициативы.
При этом Евросоюз не поддержит мирный план африканских лидеров по урегулированию российско-украинского конфликта, если он будет предполагать его замораживание. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Для обсуждения мирного плана Африки лидер делегации африканских стран, президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в пятницу, 16 июня, в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. В субботу он направится в Санкт-Петербург, чтобы обсудить свою инициативу с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сказал, что любые наборы идей для завершения конфликта поддерживаются Путиным, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru