Путин написал статью о видении развития отношений с Африкой

В ней глава государства поделился своим видением о развитии отношений с континентом. Президент заострил внимание на прочные партнерские связи РФ и стран Африки, которые во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью.

Как отметил Путин, Москва дорожит накопленным капиталом дружбы и сотрудничества.

Он также заявил, что ждет встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в РФ ждут президента ЮАР Сирила Рамафосу, как и других африканских лидеров, на саммит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

