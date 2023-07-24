Путин написал статью о видении развития отношений с Африкой
Российский лидер написал статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которая опубликована на сайте Кремля.
В ней глава государства поделился своим видением о развитии отношений с континентом. Президент заострил внимание на прочные партнерские связи РФ и стран Африки, которые во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью.
Как отметил Путин, Москва дорожит накопленным капиталом дружбы и сотрудничества.
Он также заявил, что ждет встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в РФ ждут президента ЮАР Сирила Рамафосу, как и других африканских лидеров, на саммит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru