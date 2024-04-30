Усиление ракетами ATACMS: Украина атакует, Россия нейтрализует
Киев получает ракеты ATACMS большой дальности, но российские военные научились им противостоять. Однако политики видят в поставках этого оружия Украине опасность перехода в прямой конфликт НАТО с РФ.
Украинские войска попытались атаковать Крым несколькими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ предприняли попытку массированного удара по полуострову ночью 30 апреля.
Подробности об украинской операции сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале 30 апреля.
«Попытались ударить по Крыму при помощи ATACMS. Предварительно, девять ракет. Били двумя волнами: 5+4. Системы ПВО сработали грамотно, оперативно», – отметил он.
США признают, что отправляют Киеву ракеты ATACMS и даже то, что Украина будет иметь возможность использовать тактические ракетные комплексы ATACMS для ударов по территории Крымского полуострова. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.
«Украинские силы смогут использовать недавно поставленную ракетную систему большой дальности для того, чтобы эффективно атаковать российские силы в Крыму», - заявили в военном ведомстве США.
По данным агентства Reuters, Киев уже дважды применял это оружие.
Министерство обороны США отказалось конкретизировать, какие модификации ракет ATACMS передаются Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.
«К сожалению, по соображениям оперативной безопасности мы не имеем возможности подтвердить модель, тип, количество или сроки поставок», — заявили в военном ведомстве.
По данным американских СМИ, Украина теперь получает ATACMS дальностью свыше 300 километров, тогда как раньше речь шла о дальности в 160 километров.
Военные смотрят на ситуацию с поставками ракет ATACMS Киеву прогматично. Помощь США Украине прибавит вооружения на балансе ВСУ, но российские военные уже научились с ними бороться, рассказал НСН военный эксперт Алексей Подберезкин.
«Американцы выгодно очищают склады от устаревших боеприпасов, не тратя деньги на хранение. Потом Киев за это еще и заплатит. Наиболее опасны тактические ракеты ATACMS. Есть старые типы дальностью до 180 километров, скорее всего, американцы попытаются прежде избавиться от них. Это достаточно тяжелые ракеты, но мы приноровились их сбивать. Хотя радоваться особо нечему. Эти ракеты будут доставать не только до Крыма, в опасную зону попадет не только Белгород, но и Ростов, Курск, Воронеж. Новый транш помощи негативно повлияет на ситуацию в зоне СВО, это реальное оружие, не деньги на ветер. Но наша военная промышленность работает по нарастающей. Думаю, до конца года мы уничтожим ВСУ, что называется, до нижней точки», - заключил он.
Но политики более обеспокоены ситуацией в связи с поставками на Украину ракет дальнего действия ATACMS. Их предоставление Киеву и применение Украиной в ходе военных действий вызовет неизбежную масштабную реакцию со стороны России, а также повысить уровень ожесточенности и разрушительности конфликта, считает российский сенатор Алексей Пушков. Как следствие – опосредованное столкновение России и НАТО на Украине может перейти в прямой конфликт альянса и Москвы. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Западный альянс переходит к новой фазе конфронтации с Россией. Она может привести к ее переходу от опосредованной войны в прямое военное столкновение между НАТО и Россией. Провал украинского контрнаступления и ухудшение военного положения Украины, будучи признанными на Западе, привели не к свертыванию западного участия в военных действиях и поиску пути к переговорам, а напротив - к активизации, после периода некоторого замешательства, военной поддержки Украины вплоть до подготовки стран НАТО к ранее отвергавшимся формам прямого участия в военной кампании. Иными словами, после 2 лет украинского кризиса на Западе побеждает "партия войны"», – заявил он.
На этом фоне Украина ведет с США переговоры о военной и финансовой помощи на следующие 10 лет, заявил в обращении в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский.
«Сейчас наши команды - Украины и Соединенных Штатов - работают над двусторонним соглашением о безопасности, уже над конкретным текстом работают», - сказал Зеленский.
По его словам, обсуждение касается новых объемов военной и финансовой помощи, производства оружия и политической поддержки со стороны Вашингтона. Украинский лидер заявил о намерении сделать соглашение с США «наиболее сильным» из всех подобных, которые Киев заключил с партнерами.
Ранее Палата представителей и Сенат Конгресса США одобрили пакет помощи Украине на сумму $61 миллиард. В марте 2024 года Вашингтон тайно передал Киеву тактические ракетные комплексы ATACMS, напоминает «Радиоточка НСН».
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