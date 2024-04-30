Усиление ракетами ATACMS: Украина атакует, Россия нейтрализует

«Украинские силы смогут использовать недавно поставленную ракетную систему большой дальности для того, чтобы эффективно атаковать российские силы в Крыму», - заявили в военном ведомстве США.

По данным агентства Reuters, Киев уже дважды применял это оружие.

Министерство обороны США отказалось конкретизировать, какие модификации ракет ATACMS передаются Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.



«К сожалению, по соображениям оперативной безопасности мы не имеем возможности подтвердить модель, тип, количество или сроки поставок», — заявили в военном ведомстве.

По данным американских СМИ, Украина теперь получает ATACMS дальностью свыше 300 километров, тогда как раньше речь шла о дальности в 160 километров.