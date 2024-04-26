Военэксперт Матвийчук: ВСУ могут ударить ATACMS по железной дороге в Крым

ВСУ попытаются нанести удар по новой железной дороге из Ростова-на-Дону в Крым, сказал военный эксперт Анатолий Матвийчук изданию NEWS.ru.

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По его словам, для атаки украинская сторона может использовать средства поражения, переданные Западом.

Матвийчук отметил, что у России есть все средства и силы для отражения возможных ударов по новому транспортному коридору.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявил, что выделенного Соединенными Штатами 61 миллиарда долларов на военную поддержку Украины не хватит надолго, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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