КНДР: США на Украине ждет поражение

США на Украине ждет поражение, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника департамента военных внешних дел Минобороны КНДР.

Пентагон не стал конкретизировать поставки Украине ракет ATACMS

По его словам, это лишь вопрос времени, так как никакая помощь и сверхсовременные вооружения не помогут ей победить российскую армию. Так он прокомментировал сообщения о поставках Киеву американских ракет ATACMS.

«США втайне поставили Украине дальнобойные ракеты, и это вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества», — следует из сообщения военного ведомства.

Ранее в Пентагоне допустили, что Украина атакует Крым ракетами ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияСШАУкраинаКНДР

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