КНДР: США на Украине ждет поражение

По его словам, это лишь вопрос времени, так как никакая помощь и сверхсовременные вооружения не помогут ей победить российскую армию. Так он прокомментировал сообщения о поставках Киеву американских ракет ATACMS.

«США втайне поставили Украине дальнобойные ракеты, и это вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества», — следует из сообщения военного ведомства.

Ранее в Пентагоне допустили, что Украина атакует Крым ракетами ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

