Минобороны: силы ПВО за сутки сбили пять ракет ATACMS

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки перехватили пять ракет ATACMS, поставленных Украине Соединенными Штатами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США», - отметили в ведомстве.

Пентагон 24 апреля признал, что США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS. В Белом доме заявили о готовности продолжить поставки.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что России придется расширить буферную зону из-за передачи Украине ракет ATACMS, сообщает «Радиоточка НСН».

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