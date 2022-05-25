«Украинский сценарий»: В Приднестровье рассказали причины «устранения» Додона

Задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона по подозрению в коррупции и госизмене сфальсифицировано руководством страны для дискредитации России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба.

Ранее экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа в рамках дела по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе о госизмене и коррупции. Позже он был доставлен в следственный изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией. В его доме были проведены обыски. По мнению Щербы, это сфальсифицированное задержание, на котором не остановятся действующие молдавские власти.