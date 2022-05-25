«Украинский сценарий»: В Приднестровье рассказали причины «устранения» Додона
Экс-спикер приднестровского парламента Александр Щерба в эфире НСН сравнил ситуацию с задержанием Игоря Додона в Молдавии с «уголовным преследованием» бывших украинских лидеров.
Задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона по подозрению в коррупции и госизмене сфальсифицировано руководством страны для дискредитации России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба.
Ранее экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа в рамках дела по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе о госизмене и коррупции. Позже он был доставлен в следственный изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией. В его доме были проведены обыски. По мнению Щербы, это сфальсифицированное задержание, на котором не остановятся действующие молдавские власти.
«Очень похожий сценарий с тем, что примерно год назад происходило на Украине. Когда Владимир Зеленский возбуждал уголовные дела на своих предшественников. Я думаю, что сейчас задержание Додона не является самоцелью для власти Молдавии, а является одним из звеньев цепи тех русофобских устремлений, которые постоянно транслировала власть в лице нынешнего президента республики. Думаю, что этим задержанием не ограничится. Такие события приведут к тому, что в ближайшее время мы увидим Молдавию с псевдонейтральным статусом. Молдавия будет находиться на переднем крае противостояния между Западом и Россией. Это приведет к тому, что и так имеющие место быть расколы внутри молдавского общества, только усугубятся и приведут не к политическим, а к гражданским нестабильности и противостоянию», - объяснил он.
По его мнению, в Молдавии целенаправленно пытаются устранить противников действующей власти.
«На протяжении уже как минимум трех месяцев Молдова заявляла о своем нейтральном статусе и выражала озабоченность, при этом мы видели, как представители различных западных стран, в том числе и США, приезжают на консультации с руководством республики. Я думаю, что это было время для выработки и подготовки сценария дальнейших действий. Часть населения Молдовы хочет видеть ее в структуре Запада, а почти половина - в составе Евроазиатского интеграционного процесса с центром в Москве. Расколотое общество, безусловно, должно объединяться в рамках общих задач. Сейчас руководство республики выбрало план по окончательному определению вектора развития страны, а для этого необходимо, чтобы несогласная часть была как минимум на какое-то время обездвижена, поэтому надо устранить лидеров общественного мнения», - отметил он.
Бывший спикер парламента Приднестровья считает, что такие действия молдавских властей направлены на дискредитацию России.
«Приднестровье для отдельных представителей молдавской власти является разменной монетой. Сейчас при помощи дестабилизации там они хотят кинуть тень на авторитет РФ, как международного арбитра и державы мирового уровня, которая определяет и предлагает систему международных ценностей. Думаю, что все действия руководства Молдовы сейчас будут направлены только на это. В Молдавии сейчас пытаются дискредитировать одного из политиков, который ассоциируется с РФ, и это закономерный ход, потому что он направлен не только на устранение прямого конкурента на выборах», - заключил Щерба.
Игорь Додон был президентом Молдавии с 2016 по 2020 год. В стране его не раз называли «пророссийским» и подозревали в коррупции. Сам бывший лидер республики заявил, что имеет доказательства своей невиновности, которые, по его словам, снимут с него любые подозрения. Он также назвал обвинения против него политическим делом «шитым белыми нитками».
Замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что в России не хотели бы, «чтобы нынешние молдавские власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации, воспользовавшись этим моментом», сообщает RT.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в сегодняшней Молдавии нет политики.
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