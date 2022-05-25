«Украинский сценарий»: В Приднестровье рассказали причины «устранения» Додона

Экс-спикер приднестровского парламента Александр Щерба в эфире НСН сравнил ситуацию с задержанием Игоря Додона в Молдавии с «уголовным преследованием» бывших украинских лидеров. 


Задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона по подозрению в коррупции и госизмене сфальсифицировано руководством страны для дискредитации России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба.

Ранее экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа в рамках дела по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе о госизмене и коррупции. Позже он был доставлен в следственный изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией. В его доме были проведены обыски. По мнению Щербы, это сфальсифицированное задержание, на котором не остановятся действующие молдавские власти.

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«Очень похожий сценарий с тем, что примерно год назад происходило на Украине. Когда Владимир Зеленский возбуждал уголовные дела на своих предшественников. Я думаю, что сейчас задержание Додона не является самоцелью для власти Молдавии, а является одним из звеньев цепи тех русофобских устремлений, которые постоянно транслировала власть в лице нынешнего президента республики. Думаю, что этим задержанием не ограничится. Такие события приведут к тому, что в ближайшее время мы увидим Молдавию с псевдонейтральным статусом. Молдавия будет находиться на переднем крае противостояния между Западом и Россией. Это приведет к тому, что и так имеющие место быть расколы внутри молдавского общества, только усугубятся и приведут не к политическим, а к гражданским нестабильности и противостоянию», - объяснил он.

По его мнению, в Молдавии целенаправленно пытаются устранить противников действующей власти.

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«На протяжении уже как минимум трех месяцев Молдова заявляла о своем нейтральном статусе и выражала озабоченность, при этом мы видели, как представители различных западных стран, в том числе и США, приезжают на консультации с руководством республики. Я думаю, что это было время для выработки и подготовки сценария дальнейших действий. Часть населения Молдовы хочет видеть ее в структуре Запада, а почти половина - в составе Евроазиатского интеграционного процесса с центром в Москве. Расколотое общество, безусловно, должно объединяться в рамках общих задач. Сейчас руководство республики выбрало план по окончательному определению вектора развития страны, а для этого необходимо, чтобы несогласная часть была как минимум на какое-то время обездвижена, поэтому надо устранить лидеров общественного мнения», - отметил он.

Бывший спикер парламента Приднестровья считает, что такие действия молдавских властей направлены на дискредитацию России.

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«Приднестровье для отдельных представителей молдавской власти является разменной монетой. Сейчас при помощи дестабилизации там они хотят кинуть тень на авторитет РФ, как международного арбитра и державы мирового уровня, которая определяет и предлагает систему международных ценностей. Думаю, что все действия руководства Молдовы сейчас будут направлены только на это. В Молдавии сейчас пытаются дискредитировать одного из политиков, который ассоциируется с РФ, и это закономерный ход, потому что он направлен не только на устранение прямого конкурента на выборах», - заключил Щерба.

Игорь Додон был президентом Молдавии с 2016 по 2020 год. В стране его не раз называли «пророссийским» и подозревали в коррупции. Сам бывший лидер республики заявил, что имеет доказательства своей невиновности, которые, по его словам, снимут с него любые подозрения. Он также назвал обвинения против него политическим делом «шитым белыми нитками».

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Замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что в России не хотели бы, «чтобы нынешние молдавские власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации, воспользовавшись этим моментом», сообщает RT.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в сегодняшней Молдавии нет политики.

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ФОТО: РИА Новости/Sputnik/Мирослав Ротарь
ТЕГИ:ЗападРоссияПрезидентМолдавияИгорь Додон
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