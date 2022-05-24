Экс-президент Молдавии задержан по делу о коррупции

Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.

Ранее сообщалось, что против бывшего президента на основании видеозаписей возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции.