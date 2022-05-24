Экс-президент Молдавии задержан по делу о коррупции

Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.

Ранее сообщалось, что против бывшего президента на основании видеозаписей возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции.

В Госдуме прокомментировали задержание экс-президента Молдавии Додона

На видео, попавшем в интернет и датированном июнем 2019 года, Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и передает ему черный пакет. Из разговора мужчин становится понятно, что в нем находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, которой руководил Додон.

В 2020 году в возбуждении уголовного дела было отказано.

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ФОТО: ФОТО РИА Новости / Мирослав Ротарь
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