Экс-президент Молдавии задержан по делу о коррупции
Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.
Ранее сообщалось, что против бывшего президента на основании видеозаписей возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции.
На видео, попавшем в интернет и датированном июнем 2019 года, Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и передает ему черный пакет. Из разговора мужчин становится понятно, что в нем находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, которой руководил Додон.
В 2020 году в возбуждении уголовного дела было отказано.
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