Экс-президента Молдавии доставили в антикоррупционный центр

Задержанный экс-президент Молдавии Игорь Додон был доставлен в следственный изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает «Интерфакс».

До этого в трехэтажном доме Додина в Кишиневе прошли обыски.

Ранее сообщалось, что против бывшего президента на основании видеозаписей возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции.

На видео, попавшем в интернет и датированном июнем 2019 года, Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и передает ему черный пакет. Из разговора мужчин становится понятно, что в нем находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, которой руководил Додон.

В 2020 году в возбуждении уголовного дела было отказано.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Молдавия
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