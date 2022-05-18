На экс-президента Молдавии Додона завели дело о коррупции

В Молдавии возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции в отношении экс-президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Генпрокуратура страны распорядилась начать уголовное дело после публикации видеозаписей в интернет-пространстве летом 2020 года.

На видео, датированном июнем 2019 года, Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и передает ему черный пакет. Из разговора мужчин становится понятно, что в нем находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, которой руководил Додон.

В 2020 году в возбуждении уголовного дела было отказано.







