На экс-президента Молдавии Додона завели дело о коррупции
В Молдавии возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции в отношении экс-президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Генпрокуратура страны распорядилась начать уголовное дело после публикации видеозаписей в интернет-пространстве летом 2020 года.
На видео, датированном июнем 2019 года, Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и передает ему черный пакет. Из разговора мужчин становится понятно, что в нем находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, которой руководил Додон.
В 2020 году в возбуждении уголовного дела было отказано.
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