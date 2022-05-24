В Госдуме прокомментировали задержание экс-президента Молдавии Додона

Комментируя задержание бывшего молдавского лидера он назвал действия молдавских властей неразумными, и подчеркнул, что политические репрессии в республике достигли президентского уровня.

«Додон — бывший президент Молдавии. Бывших президентов не бывает. И если вы подвергаете аресту президента, то вы должны понимать, что сами становитесь прикасаемыми при любом повороте событий, я имею в виду Санду», — заключил Затулин.

Ранее представитель Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек заявила, что экс-президента страны Игоря Додона подозревают в госизмене и ряде других преступлений, сообщает RT. В ряде молдавских СМИ появилась информация о задержании политика.