В Госдуме прокомментировали задержание экс-президента Молдавии Додона

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что действующие власти Молдавии «терпеть не могут» бывшего президента страны Игоря Додона, сообщает NEWS.ru.

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Комментируя задержание бывшего молдавского лидера он назвал действия молдавских властей неразумными, и подчеркнул, что политические репрессии в республике достигли президентского уровня.

«Додон — бывший президент Молдавии. Бывших президентов не бывает. И если вы подвергаете аресту президента, то вы должны понимать, что сами становитесь прикасаемыми при любом повороте событий, я имею в виду Санду», — заключил Затулин.

Ранее представитель Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек заявила, что экс-президента страны Игоря Додона подозревают в госизмене и ряде других преступлений, сообщает RT. В ряде молдавских СМИ появилась информация о задержании политика.

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ФОТО: Игорь Додон. Фото с сайта Regnum.
ТЕГИ:КоррупцияПрезидентЗадержаниеМолдавияИгорь Додон
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