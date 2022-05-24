В Госдуме прокомментировали задержание экс-президента Молдавии Додона
Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что действующие власти Молдавии «терпеть не могут» бывшего президента страны Игоря Додона, сообщает NEWS.ru.
Комментируя задержание бывшего молдавского лидера он назвал действия молдавских властей неразумными, и подчеркнул, что политические репрессии в республике достигли президентского уровня.
«Додон — бывший президент Молдавии. Бывших президентов не бывает. И если вы подвергаете аресту президента, то вы должны понимать, что сами становитесь прикасаемыми при любом повороте событий, я имею в виду Санду», — заключил Затулин.
Ранее представитель Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек заявила, что экс-президента страны Игоря Додона подозревают в госизмене и ряде других преступлений, сообщает RT. В ряде молдавских СМИ появилась информация о задержании политика.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона «Айдар» Марченко
- Суд в Москве заочно арестовал участника «Что? Где? Когда?» Аскерова
- Суд в Москве заочно арестовал блогера Белоцерковскую
- В Венгрии осудили обсуждение эмбарго на российскую нефть
- СМИ: Трасс поддержала отправку военных кораблей для сопровождения судов из Одессы
- Анкара потребовала письменных гарантий от Стокгольма и Хельсинки
- Дзюба стал кинокритиком и запустил «Дзюбакаст»
- Госдума РФ денонсировала соглашение о пенсионных правах граждан стран СНГ
- Диджея Нину Кравиц сняли с трех фестивалей в Европе и США
- Российские и китайские лётчики не нарушали воздушных границ иностранных государств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru