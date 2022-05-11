«Юг Украины, Донбасс, Приднестровье»: Какие регионы могут войти в состав России
Из-за возможного присоединения ДНР и ЛНР в России ожидают вхождения и других территорий.
На фоне стремления республик Донбасса присоединиться к России после завершения спецоперации, другие малые республики тоже хотят пополнить состав РФ.
В частности, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов сегодня заявил, что освобожденные южные территории Украины станут одним регионом России. По его словам, этого желает сам народ территорий, которые сейчас находятся в окружении ВСУ. До этого глава ДНР Денис Пушилин также уверил, что республики Донбасса войдут в состав РФ, как только их «освободят» от украинских военных.
О возможном присоединении Донбасса к России заговорили в начале года. Еще 19 января депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами. Тогда же лидер партии Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал «признать Донбасс и покончить с безобразием». 21 февраля республики были признаны Россией, а 24 февраля - началась спецоперация.
До этого советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник говорил «Радиоточке НСН», что большинство жителей Донбасса выступят за интеграцию или вхождение в состав России, если соответствующий референдум будет проведен.
«Сегодня на территории республик Донбасса другой защиты и другого братского народа, чем русский, не видят», - отметил он.
Позже глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник допустил проведение референдума по вопросу присоединения к России.
В РФ также подчеркивают важность взятия под контроль и других украинских регионов. Например, политолог Сергей Марков в эфире НСН предположил, что помимо ДНР и ЛНР в состав России могут также войти Херсонская, Харьковская и Запорожская области.
В свою очередь экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Одесса важна для России, так как это развитый морской порт, к тому же население города преимущественно русское.
«Там сухопутная связь с Приднестровьем. В конце концов, это наши русские земли, которые были отбиты у турок кровью русских солдат в XVIII веке. Это экономически развитый регион. Для полной победы над Украиной контроль над Одессой чрезвычайно важен, потому что через этот регион Украина может получать вооружение, боеприпасы, продовольствие – и все необходимое для дальнейшего сопротивления», - объяснил он.
В то же в России уже предсказывают присоединение и других непризнанных в некоторых странах республик. Так, зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Приднестровье де факто считает себя территорией РФ и хочет повторить путь ДНР, ЛНР и Южной Осетии.
«Приднестровцы – наши граждане. Они понимают, что только вместе с Россией могут жить дальше в безопасности и спокойном мире. Нам нельзя допускать, чтобы Майя Санду (президент Молдавии – прим. НСН) и ее румынские кураторы сегодня развязали очередную войну на территории Приднестровья», - отметил он.
При этом замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что если Молдавия, воспользовавшись ситуацией на Украине, попытается силой решить проблемы Приднестровья, то ее ждет незамедлительный решительный отпор со стороны ВС РФ.
«Нельзя совершенно исключать возможности, что Кишинев попытается вернуть себе Приднестровье, но против этого говорит многолетняя история фактически мирного сосуществования в зоне конфликта, несмотря на разделенность по Днестру. В немалой степени это мирное сосуществование обеспечено хоть и небольшой, но знаковой группой российских миротворцев», - добавил депутат.
После начала спецоперации на Донбассе в Южной Осетии заговорили о желании войти в состав России, присоединившись к Северной Осетии. Подобную инициативу поддерживают и политики, и, как говорят, большинство простых россиян. В республике уже даже начали подготовку к референдуму. При этом в России его проводить не спешат.
Так, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы Южная Осетия присоединилась к России, но проводить внутрироссийский референдум по этому вопросу не нужно.
«В рамках всего происходящего это присоединение своевременно и в принципе не вызовет никакого негатива, как у нас в стране, так и за ее пределами. Но не считаю правильным проводить референдум в России о присоединении Южной Осетии и республик Донбасса, тратить лишние деньги. Нам и так понятно настроение граждан РФ. Я уверен, что больше 70-80% это поддержат», - отметил он.
При этом директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с НСН предположил, что вхождение Южной Осетии в состав России может привести к тому, что этот регион станет дотационным, как и Крым.
«Очевидно, что структура экономики Южной и Северной Осетии разная. Их объединяет народ, являющийся национальным меньшинством для РФ. Но, например, во Владикавказе развиты и машиностроение, и цветная металлургия, и некоторые другие отрасли, которых наверняка нет в той же структуре в Южной Осетии», - добавил экономист.
На фоне ажиотажа вокруг грядущего референдума по поводу присоединения Южной Осетии к России, некоторые политологи заговорили и о вхождении Абхазии в состав РФ. При этом абхазский политолог и общественный деятель Инал Хашиг в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» уверил, что жители республики «сами не хотят» этого.
«У абхазов давно сформировано понимание того, что для развития нации лучшей формы, чем независимое государство – нет. Тем более мы выстрадали наше государство в войне 1992-1993 года. Сейчас ни один серьезный политик никогда не заявит об отказе от суверенитета», - подчеркнул он.
В конце 2021 года в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что «будущее Донбасса должны определить люди, которые живут там».
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