«Юг Украины, Донбасс, Приднестровье»: Какие регионы могут войти в состав России

До этого советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник говорил «Радиоточке НСН», что большинство жителей Донбасса выступят за интеграцию или вхождение в состав России, если соответствующий референдум будет проведен.

«Сегодня на территории республик Донбасса другой защиты и другого братского народа, чем русский, не видят», - отметил он.

Позже глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник допустил проведение референдума по вопросу присоединения к России.

В РФ также подчеркивают важность взятия под контроль и других украинских регионов. Например, политолог Сергей Марков в эфире НСН предположил, что помимо ДНР и ЛНР в состав России могут также войти Херсонская, Харьковская и Запорожская области.

В свою очередь экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Одесса важна для России, так как это развитый морской порт, к тому же население города преимущественно русское.