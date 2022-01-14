Лавров призвал США и НАТО дать письменные гарантии безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ждёт письменного ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, сообщает ТАСС.
Он отметил, что партнёры Москвы уже поняли необходимость быстрого и конкретного ответа на бумаге, и «уяснили, что Россия не будет ждать бесконечно».
Министр назвал пессимистичным вариант отказа Запада от российских предложений, однако о любом результате будет доложено президенту России Владимиру Путину.
Лавров также выразил надежду, что стороны смогут прийти к компромиссному решению.
Ранее Лавров заявил, что Москва категорически не приемлет появление НАТО прямо на российских границах, сообщает «Свободная пресса».
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