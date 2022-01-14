Лавров призвал США и НАТО дать письменные гарантии безопасности

Он отметил, что партнёры Москвы уже поняли необходимость быстрого и конкретного ответа на бумаге, и «уяснили, что Россия не будет ждать бесконечно».

Министр назвал пессимистичным вариант отказа Запада от российских предложений, однако о любом результате будет доложено президенту России Владимиру Путину.

Лавров также выразил надежду, что стороны смогут прийти к компромиссному решению.

Ранее Лавров заявил, что Москва категорически не приемлет появление НАТО прямо на российских границах, сообщает «Свободная пресса».

