Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном

По данным агентства, самолет министра совершил посадку в Женеве.

Встреча состоится в пятницу 21 января. Стороны обсудят тему гарантий безопасности в Европе.

Вашингтон считает, что встреча Блинкена и Лаврова будет нацелена на продолжение дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности и может содействовать взаимопониманию между сторонами. В Госдепе назвали такой подход «единственным способом успешного решения» украинского вопроса.