Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Женеву, где проведет переговоры с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, самолет министра совершил посадку в Женеве.
Встреча состоится в пятницу 21 января. Стороны обсудят тему гарантий безопасности в Европе.
Вашингтон считает, что встреча Блинкена и Лаврова будет нацелена на продолжение дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности и может содействовать взаимопониманию между сторонами. В Госдепе назвали такой подход «единственным способом успешного решения» украинского вопроса.
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