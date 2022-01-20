Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Женеву, где проведет переговоры с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, самолет министра совершил посадку в Женеве.

Встреча состоится в пятницу 21 января. Стороны обсудят тему гарантий безопасности в Европе.

Вашингтон считает, что встреча Блинкена и Лаврова будет нацелена на продолжение дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности и может содействовать взаимопониманию между сторонами. В Госдепе назвали такой подход «единственным способом успешного решения» украинского вопроса.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:МИД РФСергей Лавров
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