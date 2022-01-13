Песков назвал неудачными переговоры России и США по безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 января назвал неудачными переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве и Брюсселе.

Песков заявил, что от США исходят агрессивные заявления на фоне переговоров

По его словам, по принципиальным вопросам на переговорах были зафиксированы разногласия. Песков также усомнился, что в нынешних условиях угрозы расширения НАТО шаги по деэскалации должна предпринимать Россия.

Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:НАТОСШАДмитрий ПесковРоссия
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