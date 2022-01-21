Бутина обвинила Блинкена в попытке «расшатать ситуацию» в России

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что не верит в искренность госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает NEWS.ru.

Блинкен заявил, что встреча в Женеве должна внести ясность в вопрос Украины

Комментируя обращение американского политика к гражданам России она отметила, что его следует воспринимать «как попытку вмешательства в дела Российской Федерации» и расшатывание ситуации

«С чего вдруг руководитель Госдепартамента другой страны, фактически МИДа, обращается к россиянам с просьбой делать что-то или не делать чего-то», - подчеркнула Бутина.

Депутат добавила, что не считает заявление Блинкена попыткой наладить отношения между Россией и CША.

Ранее Блинкен заявил, что граждане России заслуживают безопасной и достойной жизни, и призвал их не участвовать во вторжении на Украину, сообщает Газета.ру.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАМария Бутина
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