В Госдепе заявили об угрозе нападения России на Украину из Белоруссии

«Сообщения о переброске войск РФ в Белоруссию, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения. Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера», — цитирует ТАСС представителя Госдепа.

При этом во внешнеполитическом ведомстве не уточнили, на каких основаниях в США сделали подобные выводы, пишет «Свободная пресса». Сотрудница Госдепа указала, что Соединенные Штаты «беспокоит общая картина происходящего»: учения с 9 тысячами военных требуют уведомления за 42 дня, с 13 тысячами — присутствия международных наблюдателей, однако «здесь нечто совсем другое».

«Нет сомнений, что Белоруссия все больше играет дестабилизирующую роль в регионе», — считает представитель ведомства.

Кроме того, в Госдепартаменте высказали опасения относительно проекта обновленной Конституции Белоруссии, пишут Известия. Как отметили в ведомстве, изменения могут «свидетельствовать о планах Белоруссии разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных российских сил».

