СМИ: Британия предоставила Украине три самолета с вооружением
Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением, сообщает журнал «Фокус».
По данным украинского издания, два борта из Лондона прибыли на Украину накануне, третий самолет с оружием приземлился в Киеве утром во вторник.
СМИ предполагает, что Британия предоставила партнерам переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.
Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес анонсировал новый пакет безопасности для увеличения оборонной способности Украины. Так, из-за якобы высокой концентрации российских войск у украинских границ Киев получит легкое противотанковое вооружение для оборонных целей. Кроме того, «небольшое число» британских военных будет проводить инструктаж в рамках миссии инструкторов ORBITAL.
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