Сухой порох и красные линии: НАТО дали еще одно предупреждение

При этом ранее российская сторона не исключала возможности разместить свои вооружения в Латинской Америке. Об этом ранее написала и американская газета The New York Times.

«В одном малоизвестном замечании высокопоставленный российский дипломат заявил, что Москва готова разместить неуказанные системы вооружений в неуказанных местах», — пишет издание.

Этим дипломатом, вероятнее всего, был замминистра иностранных дел Сергей Рябков, который в одном из своих интервью не исключил возможности размещения ракет на Кубе или в Венесуэле.

Политологи и военные эксперты также отмечают, что заявления России имеют под собой основание. США оказывают беспрецедентное давление на Кубу и Никарагуа, эти страны вполне могут помочь России с размещением ракет на их территории, заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Это те страны, которые, собственно говоря, более или менее близки к нашим принципам и разделяют основные положения нашей внешней политики. И также те страны, которые постоянно испытывают на себе давление США. Куба же рекордсмен по санкциям, аж с 1962 года. Это чувствительно для страны, которая находится в двухстах милях от США. Это и Никарагуа, у которой тоже долгая история противоборства с США. Какое беспрецедентное давление США оказывали на эту маленькую страну. Конечно, уже просто накипело. Но накипело не только у России, вот в чем дело. <...> Наверное, предварительно проводился как-то зондаж. Обычно заявления на уровне замминистра иностранных дел не делаются наобум, это не может быть импровизацией», - отметил Мартынов.

Если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Россия имеет право требовать, она это делает в соответствии с ранее выработанными договоренностями и действует в соответствии с ранее подписанными международными соглашениями. Это очень непростая ситуация, и ее нерешение приведет к очень серьезным рискам и возможным конфликтам. Если Москва не добьется своего – будет гонка вооружений. Вероятность плохого исхода есть, но будем надеяться на разум некоторых западных политиков», - отметил Чепа.