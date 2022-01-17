Сухой порох и красные линии: НАТО дали еще одно предупреждение
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вслед за МИД и первыми лицами страны напомнил западной прессе о «красных линиях», которые нельзя переступать с отношениях с Россией.
В минувшее воскресенье, 16 января, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал интервью американскому каналу CNN. Официальный представитель Кремля заявил, что власти РФ отмечают «постепенное вторжение НАТО на украинскую территорию» на протяжении последних лет.
«НАТО – это не голубь мира и стабильности. НАТО – это орудие конфронтации. Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться все ближе и ближе к нашим границам», - заявил он.
В ходе интервью вновь прозвучали слова о красных линиях. Песков подчеркнул, что НАТО размещает на территории соседней с РФ страны инфраструктуру и оружие, а также готовит украинских военных, чего Россия «больше не может терпеть». Он добавил, что это огромная угроза не только для российской безопасности, но и для безопасности во всей Европе. По словам Пескова, это стало единственной причиной для размещения военных на границах с Украиной.
«Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации», — заявил Песков.
При этом ранее российская сторона не исключала возможности разместить свои вооружения в Латинской Америке. Об этом ранее написала и американская газета The New York Times.
«В одном малоизвестном замечании высокопоставленный российский дипломат заявил, что Москва готова разместить неуказанные системы вооружений в неуказанных местах», — пишет издание.
Этим дипломатом, вероятнее всего, был замминистра иностранных дел Сергей Рябков, который в одном из своих интервью не исключил возможности размещения ракет на Кубе или в Венесуэле.
Политологи и военные эксперты также отмечают, что заявления России имеют под собой основание. США оказывают беспрецедентное давление на Кубу и Никарагуа, эти страны вполне могут помочь России с размещением ракет на их территории, заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Это те страны, которые, собственно говоря, более или менее близки к нашим принципам и разделяют основные положения нашей внешней политики. И также те страны, которые постоянно испытывают на себе давление США. Куба же рекордсмен по санкциям, аж с 1962 года. Это чувствительно для страны, которая находится в двухстах милях от США. Это и Никарагуа, у которой тоже долгая история противоборства с США. Какое беспрецедентное давление США оказывали на эту маленькую страну. Конечно, уже просто накипело. Но накипело не только у России, вот в чем дело. <...> Наверное, предварительно проводился как-то зондаж. Обычно заявления на уровне замминистра иностранных дел не делаются наобум, это не может быть импровизацией», - отметил Мартынов.
Если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Россия имеет право требовать, она это делает в соответствии с ранее выработанными договоренностями и действует в соответствии с ранее подписанными международными соглашениями. Это очень непростая ситуация, и ее нерешение приведет к очень серьезным рискам и возможным конфликтам. Если Москва не добьется своего – будет гонка вооружений. Вероятность плохого исхода есть, но будем надеяться на разум некоторых западных политиков», - отметил Чепа.
Россия готова ответить США и НАТО соответствующим образом в случае непринятия гарантий безопасности, страна сделала большие шаги вперед по гиперзвуковому вооружению и по оснащению вооруженных сил, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Нужно двигаться дальше в части обеспечения безопасности, прежде всего, нашего государства. И порох должен быть сухим – это главный принцип. То, что мы сегодня сделали достаточно серьезные шаги вперед по гиперзвуковому вооружению и по оснащению вооруженных сил нашей страны, является холодным душем для горячих голов НАТО. Если Украина начнет агрессию в отношении ДНР и ЛНР, конечно мы не оставим их в беде. И я глубоко сомневаюсь, что страны блока НАТО пошлют свои воинские подразделения для защиты Украины», - заключил Швыткин.
Ранее СМИ писали о том, что некоторые страны-участницы Североатлантического альянса остались недовольны идеями, высказанными представителями США в ходе переговоров с российской стороной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- СМИ раскрыли местоположение Назарбаева
- Терапевт назвала конъюнктивит возможным признаком заражения омикрон-штаммом
- СМИ: Сбежавший в Британию экс-сотрудник КГБ пожаловался на угрозы жизни
- В России предложили ввести уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг
- Вильфанд предупредил о снеге, метели и гололедице в Москве
- Оскорбившего пассажиров московского автобуса кавказца задержали в Калужской области
- В Австралии признали «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации
- «Омикрон» добрался до Красноярска
- Банкир Аблязов: Протесты в Казахстане координировали из Киева
- В «Векторе» рассказали, на какой поверхности меньше всего живет «омикрон»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru