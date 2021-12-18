В Раде рассказали о «тайном согласии» США на воссоединение Крыма с Россией
США тайно согласились на вхождение Крыма в состав России в 2014 году. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
«Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году», — рассказал парламентарий в интервью Telegraf.
Как отметил Кива, США и РФ — «две империи», между которыми «произошел чистый договорняк». Депутат объяснил, что Соединенные Штаты «перевернули власть» и привели к управлению Украиной подконтрольные им силы, а для того, чтобы Москва это «легализировала», России «отдали Крым».
Кива добавил, что именно из-за существующих договоренностей Киев вывел с полуострова подконтрольные войска.
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