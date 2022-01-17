«Слуга, а не хозяин»: Зеленский перепутал с КВН отношения с Путиным и Байденом

Москве надо решать разногласия с Украиной не с Киевом, а с Вашингтоном, поскольку именно там реальные «хозяева» этой страны, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает, что к обсуждению российско-украинских отношений нужно привлекать США. При этом президент Украины Владимир Зеленский предлагал провести трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена.