«Слуга, а не хозяин»: Зеленский перепутал с КВН отношения с Путиным и Байденом

Владимир Олейник назвал глупыми инициативы Зеленского о трехстороннем саммите Украины, России и США, сравнив их с конкурсом капитанов КВН.

Москве надо решать разногласия с Украиной не с Киевом, а с Вашингтоном, поскольку именно там реальные «хозяева» этой страны, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает, что к обсуждению российско-украинских отношений нужно привлекать США. При этом президент Украины Владимир Зеленский предлагал провести трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена.

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«Надо убирать Украину, по одной причине: разговаривать не со слугами США, а с хозяевами. Это будет честно, потому что реально бал там правят американцы и англичане, ну и немножко европейцы. Поэтому, если говорить об Украине, то – с американцами. С Украиной и ее руководством говорить не о чем, они полностью передали страну под внешнее управление. Идет имитация – кто-то назвал себя президентом, но надо быть президентом», - сказал Олейник.

По его мнению, Зеленский путает встречу президентов с конкурсом капитанов КВН.

«Все эти «как бы инициативы» - глупые и по форме, и по содержанию. Во-первых, почему США? Кроме США есть еще Великобритания, могут потом проявить инициативу: «А давайте нейтральную страну, Швейцарию или Ватикан привлечем». Он не понимает, что встреча президентов США Украины и России – это не конкурс капитанов КВН. А он именно так рассматривает», - пояснил бывший украинский депутат.

Олейник также указал, какие цели преследует президент Украины, предлагая формат общения с участием российского и американского лидеров.

«Первая цель – самому Зеленскому быть в фокусе. Представьте себе: встречаются Байден, Путин и Зеленский. Понятно, что это поднимает его на такой уровень, что многие говорят: «Ого!» Второе, - а о чем разговор, ты что-то выполнил? Нет. А третье – это ничего не делать, а все время искать формы, абсолютно не решая вопросы по содержанию», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что можно проработать, как трехстороннюю встречу Зеленского, Путина и Байдена, так и видеоконференцию. Утверждалось, что в США высказали «глубокий интерес» к такой встрече, и теперь Киев ждет реакцию российской стороны

Между тем, российский сенатор Алексей Пушков высмеял это предложение Зеленского, назвав его «очередной неудачной попыткой самопиара».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинВладимир Зеленский
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