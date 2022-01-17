«Слуга, а не хозяин»: Зеленский перепутал с КВН отношения с Путиным и Байденом
Владимир Олейник назвал глупыми инициативы Зеленского о трехстороннем саммите Украины, России и США, сравнив их с конкурсом капитанов КВН.
Москве надо решать разногласия с Украиной не с Киевом, а с Вашингтоном, поскольку именно там реальные «хозяева» этой страны, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает, что к обсуждению российско-украинских отношений нужно привлекать США. При этом президент Украины Владимир Зеленский предлагал провести трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена.
«Надо убирать Украину, по одной причине: разговаривать не со слугами США, а с хозяевами. Это будет честно, потому что реально бал там правят американцы и англичане, ну и немножко европейцы. Поэтому, если говорить об Украине, то – с американцами. С Украиной и ее руководством говорить не о чем, они полностью передали страну под внешнее управление. Идет имитация – кто-то назвал себя президентом, но надо быть президентом», - сказал Олейник.
По его мнению, Зеленский путает встречу президентов с конкурсом капитанов КВН.
«Все эти «как бы инициативы» - глупые и по форме, и по содержанию. Во-первых, почему США? Кроме США есть еще Великобритания, могут потом проявить инициативу: «А давайте нейтральную страну, Швейцарию или Ватикан привлечем». Он не понимает, что встреча президентов США Украины и России – это не конкурс капитанов КВН. А он именно так рассматривает», - пояснил бывший украинский депутат.
Олейник также указал, какие цели преследует президент Украины, предлагая формат общения с участием российского и американского лидеров.
«Первая цель – самому Зеленскому быть в фокусе. Представьте себе: встречаются Байден, Путин и Зеленский. Понятно, что это поднимает его на такой уровень, что многие говорят: «Ого!» Второе, - а о чем разговор, ты что-то выполнил? Нет. А третье – это ничего не делать, а все время искать формы, абсолютно не решая вопросы по содержанию», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что можно проработать, как трехстороннюю встречу Зеленского, Путина и Байдена, так и видеоконференцию. Утверждалось, что в США высказали «глубокий интерес» к такой встрече, и теперь Киев ждет реакцию российской стороны
Между тем, российский сенатор Алексей Пушков высмеял это предложение Зеленского, назвав его «очередной неудачной попыткой самопиара».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- В МВД Украины заявили, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске
- Применение пожизненного срока за особо тяжкие преступления педофилов решили расширить
- The Guardian: Токаев и Назарбаев делят активы Казахстана
- В Госдуму внесены поправки об индексации пенсий в России на 8,6%
- США и ЕС рассматривают альтернативу отключению России от SWIFT
- Viber открыл представительство в России
- Германия ждет однозначных шагов России для снижения напряженности в отношениях с Украиной
- В Киеве призвали НАТО к конкретным действиям по включению Украины в альянс
- Вакцина, эффективная против гриппа и COVID-19, может быть готова в 2023 году
- Прокурор потребовал арест для Порошенко или залог в 36 миллионов долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru