Эрдоган назвал нереалистичным вторжение России на Украину

По его мнению, это связано с тем, что «Украина – сильная страна», поэтому, даже если бы Россия и решилась на этот шаг, ей пришлось бы пересмотреть ситуацию, как на мировой арене, так и внутри государства.

Эрдоган считает, что украинский кризис необходимо обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Турция выстраивает партнерские отношения с Россией ради своей выгоды, но в случае войны с Украиной поддержит Киев.