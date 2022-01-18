Эрдоган назвал нереалистичным вторжение России на Украину
Вторжение России на Украину – нереалистично. Об этом в ходе визита в Албанию заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его мнению, это связано с тем, что «Украина – сильная страна», поэтому, даже если бы Россия и решилась на этот шаг, ей пришлось бы пересмотреть ситуацию, как на мировой арене, так и внутри государства.
Эрдоган считает, что украинский кризис необходимо обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Турция выстраивает партнерские отношения с Россией ради своей выгоды, но в случае войны с Украиной поддержит Киев.
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