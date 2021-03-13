Украина – угроза России. В парламенте РФ отреагировали на претензии по Крыму и Донбассу
Депутаты верхней и нижней палат парламента РФ в эфире НСН рассказали о роли Украины в антироссийской международной политике.
Обеспечить свободное волеизъявление крымчан, которые стремились воссоединить республику с Россией, было решено, чтобы избежать на полуострове развития событий, как в Донбассе. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова, эпизод из которого показал телеканал «Россия 24» 13 марта.
«Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе», — цитируют президента «Известия».
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе неформального заседания Совета безопасности ООН призвал Россию не политизировать ситуацию с Крымом и «предоставить полный доступ» на полуостров. При этом Кулеба в своем выступлении назвал Россию «оккупирующей державой», сообщает РИА Новости. Другим его заявлением стала публикация в Twitter, в которой он назвал «три кита» политики «возвращения» Крыма.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН заявила, что любые заявления украинской власти выглядят исключительно «политической профанацией».
«После государственного переворота 2014 года мы видим, что история Украины, ее международных отношений характеризуется хаосом, утратой независимости и существенной части населения. Мы видим внешнее управление Украиной и системное уничтожение славянской культуры…Украина не является сегодня субъектом международных отношений. Она является лишь инструментом в геополитической игре серьезных геополитических партнеров…Очень много бед причинила Украина миру, славянскому миру, русскому миру, в частности. Поэтому, естественно, мы очень переживаем и поддерживаем украинский народ. Наше сердце и наша душа сегодня с Донбассом. Все встанет на свои места с Божьей помощью. Господь все управит», - заключила парламентарий.
При этом в среду, 10 марта, в поселке Михайловка (Золотое-5) в ЛНР начались бои с украинскими силовиками. Об этом сообщил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В подтверждение своих слов Марочко опубликовал видеоролик, на котором слышна стрельба.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН призвал признать независимость ДНР и ЛНР и заключить соглашение с республиками о военно-техническом сотрудничестве.
«Я вообще не понимаю, почему Россия боится признавать независимость ЛНР и ДНР, если никто в ее составе не признает Крым. К России будут плохо относиться, если она признает ЛНР и ДНР. А сейчас что, хорошо относятся? А частные коммерческие интересы чиновников не могут же ставить под удар нашу цивилизацию…Украина сегодня – плацдарм для агрессии против нашей страны. Если мы хотим, чтобы американский флот располагался в украинской бухте, то можем сидеть и ждать. Но надо ли?», - отметил парламентарий.
Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН" объяснил причины обострения в Донбассе.
«По-моему, ни у кого сомнений нет, что обострение в Донбассе - это реакция на преследование пророссийских сил на Украине», - считает военный аналитик.
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