Украина – угроза России. В парламенте РФ отреагировали на претензии по Крыму и Донбассу

«Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе», — цитируют президента «Известия».

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе неформального заседания Совета безопасности ООН призвал Россию не политизировать ситуацию с Крымом и «предоставить полный доступ» на полуостров. При этом Кулеба в своем выступлении назвал Россию «оккупирующей державой», сообщает РИА Новости. Другим его заявлением стала публикация в Twitter, в которой он назвал «три кита» политики «возвращения» Крыма.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН заявила, что любые заявления украинской власти выглядят исключительно «политической профанацией».