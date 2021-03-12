Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с фильма о Крыме на YouTube
Роскомнадзор (РКН) направил в адрес компании Google LLC письмо с требованием снять ограничения с размещенного на YouTube фильма «Крым. Путь на Родину». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
РКН отмечает, что видеозапись транслировалась в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» и не содержит запрещенной информации.
В ведомстве считают, что действия Google нарушают принципы свободного распространения информации и доступа к ней, и РКН расценивает их как цензуру в отношении СМИ России и ограничение права граждан страны на свободный поиск информации.
Ранее стало известно, что YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину», пометив ролик как «неприемлемый для некоторых пользователей». Позже администрация видеохостинга уточнила, что ограничения были выставлены из-за наличия в фильме сцен насилия, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 794 / сут.
Умерли
91 220+486 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+13 496 / сут.
- США намерены добиваться от ЕС новых совместных санкций против России
- Бизнесмен Пригожин предложил накормить солдат Нацгвардии США
- Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с фильма о Крыме на YouTube
- На Украине возбудили дело из-за соглашений о нахождении Черноморского флота РФ в Крыму
- ВОЗ одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru