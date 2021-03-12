Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с фильма о Крыме на YouTube

РКН отмечает, что видеозапись транслировалась в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» и не содержит запрещенной информации.

В ведомстве считают, что действия Google нарушают принципы свободного распространения информации и доступа к ней, и РКН расценивает их как цензуру в отношении СМИ России и ограничение права граждан страны на свободный поиск информации.

Ранее стало известно, что YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину», пометив ролик как «неприемлемый для некоторых пользователей». Позже администрация видеохостинга уточнила, что ограничения были выставлены из-за наличия в фильме сцен насилия, сообщают «Невские новости».

