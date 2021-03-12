Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с фильма о Крыме на YouTube

Роскомнадзор (РКН) направил в адрес компании Google LLC письмо с требованием снять ограничения с размещенного на YouTube фильма «Крым. Путь на Родину». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Содержит сцены насилия». Google объяснил блокировку фильма «Крым. Путь на Родину»

РКН отмечает, что видеозапись транслировалась в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» и не содержит запрещенной информации.

В ведомстве считают, что действия Google нарушают принципы свободного распространения информации и доступа к ней, и РКН расценивает их как цензуру в отношении СМИ России и ограничение права граждан страны на свободный поиск информации.

Ранее стало известно, что YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину», пометив ролик как «неприемлемый для некоторых пользователей». Позже администрация видеохостинга уточнила, что ограничения были выставлены из-за наличия в фильме сцен насилия, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КрымФильмYoutubeРоскомнадзор
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