Генерал ВСУ заявил о возвращении людей в Крым и Донбасс

Люди, приехавшие на Украину из Крыма и Донбасса, возвращаются обратно из-за отсутствия рабочих мест. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерала ВС Украины Сергея Кривоноса.

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Генерал во время круглого стола "Крым и Донбасс: пути возвращения" заявил, что переехавшие из непризнанных ЛНР и ДНР, а также из вернувшегося в состав РФ Крыма не смогли найти работу и жилье на украинской территории. Это стало основной причиной для возвращения.

По данным Кривоноса, множество офицеров военно-морских сил вынуждены были покинуть работу и переехать обратно в Крым, так как украинская сторона не предоставила им жилье. РБК отмечает, что в марте 2019 года глава МИД Украины Павел Климкин назвал массовую эмиграцию трудоспособного населения "мегавызовом" для Киева.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:БезработицаДонбассУкраина
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