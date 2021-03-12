В Крыму потребовали от Киева компенсаций вместо «деоккупации»
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН отметила, что любые заявления украинской власти выглядят исключительно «политической профанацией».
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал на своей странице в Twitter «три кита» политики «возвращения» Крыма. Это, в частности, стратегия «деоккупации» полуострова, которую ранее принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), и объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа». Киев предложил присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Третий «кит» — синергия: «восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета» над полуостровом, объяснил украинский дипломат.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН заявила, что любые заявления украинской власти выглядят исключительно «политической профанацией».
«Запретив русский языки и языки национальных меньшинств, Украина дала всему миру понять, что Украина – это государство исключительно для украинцев. После государственного переворота 2014 года мы видим, что история Украины, ее международных отношений характеризуется хаосом, утратой независимости и существенной части населения. Мы видим внешнее управление Украиной и системное уничтожение славянской культуры. В таких политических реалиях любая политическая платформа, в том числе крымская, о которой сегодня пытаются говорить украинские политики, является очередным политическим фарсом в подзатянувшейся украинской трагикомедии. Никаких последствий быть не может, потому что Украина не является сегодня субъектом международных отношений. Она является лишь инструментом в геополитической игре серьезных геополитических партнеров», - сказала Ковитиди.
Она рассказала, как сейчас живут крымчане.
«Народ развивается, народ думает о завтрашнем дне. Мы решаем наши внутренние вопросы, которые направлены на улучшение жизни людей, поднятие экономики. Мы обеспокоены ситуацией на Украине, обеспокоены геноцидом русских, национальных меньшинств, которые не могут говорить на своих языках. В частности, я говорю о русичах, о венграх, представителях других национальностей. В то же время мы понимаем, что это наш братский народ, что мы все славяне. Именно поэтому сегодня все мы русские: русские болгары, русские немцы, русские греки, крымские татары – мы все очень опечалены, что на Украине сегодня осуществляется вывоз чернозема, вырубаются леса Закарпатья. Украина превратилась в свалку ядерных отходов со всего мира. Конечно, мы хотим, чтобы наш ближайший сосед жил в мире и согласии. Мы можем констатировать, что то, что сегодня происходит на Украине, не направлено на развитие государства и улучшение уровня жизни людей», - добавила Ковитиди.
По ее словам, крымчане будут добиваться компенсаций от Украины.
«Мы, крымчане, ощутили на себе проявление этого геноцида, когда Украина всех нас, многонациональный Крым объяла кольцом блокад, оставив нас без воды, без электроэнергии, без продуктов. Мы пережили энергетическую, водную, продовольственную блокады. И сегодня по инициативе Украины крымчане оказались изгоями. Наши паспорта и наша гражданская принадлежность сегодня оспариваются. Пройдет время, и тем, кто поддержал эту антидемократическую инициативу, будет стыдно. Мы будем ставить вопрос о возмещении нам материального вреда, причиненного этими блокадами и морального вреда из-за того, что нас в XXI веке объявили политическими изгоями. Очень много бед причинила Украина миру, славянскому миру, русскому миру, в частности. Поэтому, естественно, мы очень переживаем и поддерживаем украинский народ. Мы очень обеспокоены гражданской войной в Донбассе. Это наша самая большая боль, это наш братский народ. Нам тяжело. Наше сердце и наша душа сегодня с Донбассом. Все встанет на свои места с Божьей помощью. Господь все управит», - заключила парламентарий.
Ранее Ольга Ковитиди в эфире НСН назвала слова главы МИД Украины кощунством, отметив, что «к безумным заявлениям представителей Украины не стоит относиться серьезно».
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