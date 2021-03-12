В Крыму потребовали от Киева компенсаций вместо «деоккупации»

Она рассказала, как сейчас живут крымчане.

«Народ развивается, народ думает о завтрашнем дне. Мы решаем наши внутренние вопросы, которые направлены на улучшение жизни людей, поднятие экономики. Мы обеспокоены ситуацией на Украине, обеспокоены геноцидом русских, национальных меньшинств, которые не могут говорить на своих языках. В частности, я говорю о русичах, о венграх, представителях других национальностей. В то же время мы понимаем, что это наш братский народ, что мы все славяне. Именно поэтому сегодня все мы русские: русские болгары, русские немцы, русские греки, крымские татары – мы все очень опечалены, что на Украине сегодня осуществляется вывоз чернозема, вырубаются леса Закарпатья. Украина превратилась в свалку ядерных отходов со всего мира. Конечно, мы хотим, чтобы наш ближайший сосед жил в мире и согласии. Мы можем констатировать, что то, что сегодня происходит на Украине, не направлено на развитие государства и улучшение уровня жизни людей», - добавила Ковитиди.

По ее словам, крымчане будут добиваться компенсаций от Украины.

«Мы, крымчане, ощутили на себе проявление этого геноцида, когда Украина всех нас, многонациональный Крым объяла кольцом блокад, оставив нас без воды, без электроэнергии, без продуктов. Мы пережили энергетическую, водную, продовольственную блокады. И сегодня по инициативе Украины крымчане оказались изгоями. Наши паспорта и наша гражданская принадлежность сегодня оспариваются. Пройдет время, и тем, кто поддержал эту антидемократическую инициативу, будет стыдно. Мы будем ставить вопрос о возмещении нам материального вреда, причиненного этими блокадами и морального вреда из-за того, что нас в XXI веке объявили политическими изгоями. Очень много бед причинила Украина миру, славянскому миру, русскому миру, в частности. Поэтому, естественно, мы очень переживаем и поддерживаем украинский народ. Мы очень обеспокоены гражданской войной в Донбассе. Это наша самая большая боль, это наш братский народ. Нам тяжело. Наше сердце и наша душа сегодня с Донбассом. Все встанет на свои места с Божьей помощью. Господь все управит», - заключила парламентарий.

Ранее Ольга Ковитиди в эфире НСН назвала слова главы МИД Украины кощунством, отметив, что «к безумным заявлениям представителей Украины не стоит относиться серьезно».

